Nga Eduard Zaloshnja
Seria më e gjatë e protestave të përditshme në Tiranë ka qenë ajo e partisë së Lapajt – zgjati plot 151 ditë. Por filloi me 100 protestues dhe përfundoi me vetëm 1 – Lapajn të ulur në karrige para Kryeministrisë.
Seria aktuale e protestave të përdistshme në Tiranë ka zgjatuar 16 ditë, dhe nuk mbledh vetëm 100 protestues (si ajo e Lapajt), por disa mijëra.
Në fillim kjo aktualja nisi si protestë në mbrojtje të flamingove, që do t’i zhdukte nga Zvërneci Ivanka Tramp & Jared Kushner (dhe që vetëm të apasionuarit pas zogjve i kishin parë në Zvërnec). Por më pas u kthye në një protestë kundër Ramës dhe Berishës, kur thirrjet kryesore të protestuesve u bënë “Rama n’burg – Berisha n’burg”.
Aktualisht kjo thirrja jakobine me n’burg është zbutur, duke u kthyer në thirrjen më të civilizuar “Rama ik – Berisha ik”. Dhe pavarësisht se këtë thirrje e bëjnë pak mijra protestues në bulevardin e Tiranës, ajo rezonon tek rreth 37% e banorëve të rritur të vendit.
Shifra 37% nuk është një shifër e shpikur në hava – më rezulton nga sondazhi që realizova të shtunën, sipas të cilit, 37% e të anketuarve nuk kishin opinion pozitiv as për Ramën e as për Berishën.
Një parti RiBi (Rama ik – Berisha ik), në qoftë se krijohet, do të kishte një rezervuar të madh elektoral në dispozicion. Dhe në qoftë se do të arrinte ta thithte këtë elektorat, do të rezultonte partia e dytë në vend, sepse Berishën vetëm 18.9% e simpatizojnë (shihni grafikun e mëposhtëm).
Por nuk është aq kollaj që nga një protestë të krijohet një parti e sukseshme, kur protesta ka shumë këmbë dhe shumë koka…
Gjatë fjalës kur qytetarët po grumbulloheshin dje në sheshin ‘Skënderbej’, aktivisti Alben Kola bëri publike emrat e nismëtarëve të protestës. “3 personat nismëtarë që njihemi me letra nga policia: Luçiana Kokaj nga Rrjolli, Alben Kola nga Kukësi dhe Arlinda Lleshi nga Lezha”, deklaroi aktivisti. Dhe në fakt këta të tre janë parë së fundmi të kontrollojnë mikrofonin në foltoren e protestave para Kryeministrisë.
Kurse para tre ditësh, qarkulloi në portale një peticion për krjimin e një qeverie teknike, me një listë të gjatë emrash të njohur e të panjohur – që kryesohej nga Fatos Lubonja, Dashamir Shehi dhe Armir Shkurti.
Dhe pyetja është a do të krijohet një parti RiBi nga organizatorët Kokaj-Kola-Lleshi, apo nga kryepeticionerët Lubonja-Shehi-Shkurti? Por deri më sot, as që nuk është ravijëzuar ndonjë hije e partisë që shumë e presin të krijohet…
Sidoqoftë, edhe në qoftë se ajo krijohet si një shartim i pak të njohurve Kokaj-Kola-Lleshi me shumë të njohurit Lubonja-Shehi-Shkurti, partia e re do të ketë një malore shumë të fortë përpara. Sepse 37% e shqiptarëve që janë edhe kundër Ramës edhe kundër Berishës kanë parë deri më sot të kenë lindur shumë parti, e më pas të jenë shuar.
Dhe Kokaj-Kola-Lleshi-Lubonja-Shehi-Shkurti nuk kanë dhënë ndonjë shkëndijë deri më sot se do të krijojnë një parti të re, që të paktën të konkurojë me partinë e Berishës…
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