Kreu i LZHK Dashmir Shehi mendon që protesta për mbrojtjen e Zvërnecit ka substancë politike dhe nëse qytetarët përgjigjen, mund të hapë një shteg të ri me njerëz dhe fytyra të reja.
I ftuar në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN Shehi thekson nevojën që ka Shqipëria për të sfiduar dualizmin PS-PD. Sipas tij kemi të bëjmë me një keqqeverisje që po qëndron gjatë në pushtet dhe një opozitë që s’i përgjigjet detyrave të saj.
“Protesta ka brenda një tharm politik. Ato s’po kërkojnë na rregulloni Zvërnecin. Ata thonë që të iki Edi Rama, dhe kjo është substanca politike e protestës. Nëse do ketë një ndjekje, edhe rritet, do i gjejnë edhe shefat politikë, s’kanë rëndësi kush janë. Puna është a e mbajnë gjallë këtë histori politike. Kjo mbahet gjallë nëse i përgjigjet qyteti. Qytetarët e kuptojnë që ky është një moment. I ftoj ta bëjnë këtë punë. Të hapin një shteg të ri, një trajektore të re politike, me njerëz të ri dhe fytyra të reja. Kjo mund të jetë gjëja e re për politikën shqiptare, që të sfidojë këtë lloj dualizmi që kemi, që edhe merren vesh me njëri-tjetrin, për pothuajse të gjitha gjërat. Ka një keqqeverisje që po zgjat dhe një opozitë që s’është në gjendje t’i përgjigjet detyrës që ka rënë përsipër”, tha Shehi.
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