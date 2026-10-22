Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë që bën thirrje për përfshirjen e rebelëve Huthi në Jemen në listën e grupeve “terroriste” të Bashkimit Evropian.
Në rezolutë, parlamenti i kërkoi Këshillit të BE-së – vendimmarrësit kryesor legjislativ për këtë çështje – që të klasidikojë Houthit, udhëheqjen e saj dhe aparatin e saj ushtarak dhe të sigurisë, si “terroristë”.
Parlamenti i përshkroi sulmet e rebelëve Huthi ndaj Arabisë Saudite si “shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës ndërkombëtare humanitare”.
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