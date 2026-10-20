Parlamenti Europian ka miratuar rregulla të reja për të mbrojtur pasagjerët kur udhëtimi i tyre ndërpritet.
Udhëtarët në të gjithë BE-në do të jenë në gjendje të kërkojnë rimbursim duke përdorur një formular standard, i cili do të vihet në dispozicion në faqen e internetit të Komisionit Evropian në të gjitha gjuhët e BE-së dhe do të mbulojë të gjitha mënyrat e transportit.
Pasagjerët kanë të drejtë për një rimbursim të plotë brenda 14 ditëve dhe ndërmjetësit si agjentët e udhëtimit ose platformat e rezervimeve online përfshihen në detyrimet e rimbursimit, gjë që nuk ishte e qartë në legjislacionin e mëparshëm.
Nëse një ndërmjetës nuk ofron rimbursimin brenda kohës së caktuar, linja ajrore është e detyruar të ndërhyjë dhe t’ia bëjë pagesën pasagjerit në fjalë.
“Ne po i japim përparësi të drejtave të qytetarëve tanë mbi fitimet e linjave ajrore”, tha socialisti italian Matteo Ricci, eurodeputeti përgjegjës për rregulloren.
Rregullat gjithashtu forcojnë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kur është e nevojshme, një shoqërues do të jetë në gjendje të udhëtojë me ta në një fluturim pa pagesë, siç është tashmë rasti në autobusë, trena dhe anije.
Rregullorja u miratua me 652 vota pro, dy kundër dhe tetë abstenime. Ajo mbështetet në një rishikim të madh të të drejtave të pasagjerëve ajrorë të miratuar në korrik, i cili e bëri më të lehtë marrjen e rimbursimeve dhe u kërkon linjave ajrore të përfshijnë një bagazh dore falas në çmimet e shfaqura në internet.
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Burimi: Botë
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