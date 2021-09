Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, ka bërë një reagim në nisje të Legjislaturës së re të Kuvendit.

Krahas falenderimit për votuesit që i dhanë atij mandatin e deputetit dhe Partisë Socialiste besimin për të qeverisur në katër vitet e ardhshme, ai thotë se jemi në momentin kur duhet bërë kapërcimi i madh dhe hapja e një kapitulli të ri zhvillimi.

“Në nisje të Legjislaturës së re të Kuvendit dua të shpreh edhe njëherë mirënjohjen e madhe për votuesit, për besimin e madh që më dhanë mua për rizgjedhjen si përfaqësues i tyre në Parlament, por edhe të kolegëve të tjerë të Partisë Socialiste.

Kemi marrë një mandat të tretë historik për të qeverisur vendin në katër vitet e ardhshme. Kemi përgjegjësinë e madhe të çojmë përpara punët e nisura, të ringrihemi më të fortë se kurrë pas goditjes që na la tërmeti e pandemia dhe të hapim një kapitull të ri zhvillimi.

Përveç kapërcimit të vetvetes dhe vetëkorrigjimit të vazhdueshëm në të gjitha nivelet e qeverisjes, ne kemi gjithashtu barrën e madhe të jemi këtë mandat si asnjëherë më parë në lartësinë e nevojave dhe pritshmërive të qytetarëve.

Përtej debatit normal për politikën e ditës, të mos harrojmë se kemi të parën Shqipërinë. Kjo nuk është një fjali patetike dhe as po e them për konformitet tradite meqë jemi në nisje të stinës së re politike. Kemi më shumë arsye të ndërtojmë ura bashkëpunimi në të mirë të vendit sesa mure si të politikës së vjetër të llogoreve që na ndajnë dhe na fusin në qorrsokakët që s’i duhen as dreqit.

Jemi në momentin më të mirë për të besuar te Shqipëria e së ardhmes dhe për të bërë kapërcimin e madh për të cilin ka nevojë vendi dhe ne ua kemi borxh fëmijëve tanë, gjeneratave që do të vijnë. Suksese!”.

