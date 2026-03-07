Dhoma e ulët e parlamentit të Çekisë votoi për të mos i hequr imunitetin kryeministrit Andrej Babiš, duke e mbrojtur nga një gjyq lidhur me një çështje të dyshuar mashtrimi me subvencione të Bashkimit Evropian.
Kërkesa për ta dërguar Babišin në gjyq u refuzua nga deputetët me 104 vota kundër dhe 81 pro në parlamentin me 200 vende. Si pasojë e këtij vendimi, procesi gjyqësor nuk mund të vazhdojë gjatë mandatit aktual parlamentar, i cili përfundon në vitin 2029.
Çështja lidhet me një subvencion rreth 2 milionë euro të marrë nga fondet e BE-së në vitin 2008 për ndërtimin e kompleksit turistik dhe të konferencave “Stork Nest”, pranë Pragës. Prokurorët pretendojnë se pronësia e kompanisë ishte fshehur për të përfituar fonde të destinuara për biznese të vogla.
Babiš, i cili i mohon akuzat dhe i cilëson ato të motivuara politikisht, u rikthye në pushtet pas zgjedhjeve parlamentare të tetorit 2025 me partinë e tij populiste ANO. Vendimi për të mos i hequr imunitetin u mbështet nga deputetët e koalicionit qeverisës, përfshirë aleatët e tij politikë.
Ndërkohë, parlamenti refuzoi edhe kërkesën për të hequr imunitetin e liderit të partisë SPD, Tomio Okamura, i cili përballet me akuza për nxitje urrejtjeje. /Reuters
