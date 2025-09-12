I ftuar në emisionin “ÇdoKënd” me Merita Haklaj në A2 CNN, Afrim Krasniqi, politolog dhe studiues, tha se mbështet idenë e Ramës për shkurtimin e numrit të deputetëve.
“Pjesa që më pëlqeu ishte ajo para ministrave. Ndoshta, kryeministri duke i njohur edhe mirë problematikat, ai përmendi disa problematika që mendoj se janë shumë të rëndësishme. Edhe mua më pëlqeu ideja e shkurtimit të numrit të deputetëve, jo thjesht për ta thënë si numër dhe si batutë, pasi kjo është kërkuar vite me radhë dhe ai e ka refuzuar, por tashmë i bashkohet opinionit kritik.
Ai bëri një analizë të shumë problematikave të vendit, përfshirë edhe të territorit, të parlamentit, të qeverisjes, të cilat i shkojnë gjuhës së opozitës dhe i mungojnë gjuhës së opozitës. Kështu që pjesa e parë më la shije pozitive.
Ndërkohë, pjesa e dytë në një vend ku ka një kryeministër dhe ka individë që emërohen dhe shkarkohen nuk ka shumë rëndësi loja e emrave”, tha Krasniqi.
