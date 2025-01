Gazetari Ferdinand Dervishi u shpreh se Ervis Martinaj në momentin që është kapur i është hapur edhe celulari ku ka pasur një sasi shumë të madhe parash të fshehura në kriptomonedha.

“Një detaj tjetër, por kjo është në bazë të informacioneve që më vijnë mua. Ervis Martinaj në momentin që është kapur i është hapur celulari dhe ka pasur një sasi shumë të madhe të hollash të fshehura në kriptomonedhë. Me një fjalë pëshpëritet që ia kanë përvetësuar edhe këtë shumë të madhe. Nëse në Bitcoin do ishte 100 milionë euro para dy vjetësh tani është bërë 400 milionë euro”, tha Dervishi.

Gazetari tregoi se krimi në Shqipëri një sasi të parave e ruan në kriptomonedha, por operojnë me para në cash. Sa i përket politikanëve, ai tha se investojnë në bizhuteri sapo u bien në dorë para.

“Në dijeninë time të shkëputura andej këndej, krimi e cilëson Shqipërinë, ata banda të vjetra, kryetarë bandash që kanë bërë lekë në Shqipëri, një sasi të madhe të lekëve e kanë në kriptomonedha. Kjo e Çopjave ta jep që 10 milionë u kapën në kriptomonedha, 130 u kapën cash. E shikon distancën se ku është? Po në dijeninë time ata i mbajnë aty, nuk është se punojnë me to. Së shumti punojnë me cash. Politikanët nuk blejnë lingota, blejnë bizhuteri, pafund. U bie në dorë të themi 50 mijë euro dhe i bëjnë direkt bizhuteri të shtrenjta”, tha Dervishi.