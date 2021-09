Dashi

Këtë muaj, dëshira juaj për jetën kanalizohet drejtpërdrejt në nevojën tuaj të dëshpëruar për t’u organizuar. Hëna e re te Virgjëresha në datën 6 është një mundësi për të futur veten në një rutinë ushqyese. Përditësoni zyrën tuaj në shtëpi! Pranoni që ajo që mendoni se është e mërzitshme është në të vërtetë e mirë për shëndetin tuaj. Sapo Marsi të hyjë në Peshore në datën 14 (dhe veçanërisht sapo Sezoni i Peshores të fillojë në datën 22), ju do të jeni shumë më të përfshirë në problemet e të tjerëve, kështu që merruni me çështjet tuaja derisa të jeni akoma në gjendje.

Horoskopi i dashurisë: Nëse jeni në një lidhje, zhvendosja e Marsit në Peshore në datën 14 shënon një periudhë kur investoni të gjithë kohën dhe energjinë në marrëdhënien tuaj. Pavarësisht nëse gruaja juaj është e mbingarkuar në punë ose i dashuri juaj po studion për provime, ju jeni ai që gatuani çdo vakt dhe e mbështesni.

Horoskopi i Parave: Venusi hyn në Akrep dhe sektorin tuaj të burimeve të përbashkëta në datën 10, financat tuaja mund të dobësohen në krahasim me verën.

Demi

Sigurohuni që të vlerësoni momentet e vogla këtë muaj. Ndërsa fillon shtatori, planeti juaj Venus në pushtet është në Peshore dhe ju kujton që të gjeni bukurinë në këtë botë. Blini rroba të reja për punë; punoni në ndërtimin e një rutine më të qëndrueshme të mëngjesit. Kjo përpjekje paguhet në hënën e re te Virgjëresha në datën 6, kur të arrini të shijoni frytet e punës suaj. Venusi zhvendoset tek Akrepi më 10, i cili nxit një romancë që do të dominojë pjesën tjetër të muajit tuaj.

Horoskopi i dashurisë: Marrëdhëniet do të jenë një fokus i madh pasi Afërdita hyn tek Akrepi në datën 10. Fatkeqësisht, ju ndiheni sikur po jepni shumë dhe po merrni pak në këmbim. Kujdes edhe për datën 17 dhe 23, kur vendimet e vështira dhe ngjarjet e papritura ju pengojnë në një atmosferë romantike.

Horoskopi i Parave: Po punoni shumë për paratë tuaja këtë muaj. Me Mërkurin, planeti që mbikëqyr financat, duke udhëtuar nëpër Peshore, po përpiqeni të konsolidoni rrjedhën tuaj të punës dhe të bëni më shumë. Mërkuri lidhet me Saturnin në datën 4, duke ju bekuar me më shumë para dhe më shumë përgjegjësi.

Binjakët

Pas gjithë trazirave të verës, shtatori lëviz me një ritëm shumë më të ngadaltë. Planeti juaj në pushtet Mërkuri qëndron në Peshore dhe sektorin tuaj të krijimtarisë për gjithë muajin. Hëna e re te Virgjëresha në datën 6 siguron një moment për të marrë frymë dhe për të lejuar veten të ndiheni të vendosur. Dashamirët e së kaluarës mund të bëhen nostalgjikë pasi stacionet e Mërkurit kthehen prapa në datën 27.

Horoskopi i Dashurisë: Me planetin tuaj Mërkurin në pushtet në sektorin tuaj të dashurisë dhe romancës gjatë gjithë muajit, ju jeni edhe më të fokusuar se zakonisht në kërkimin e dashurisë. Deri në datën 4, një dëshirë e re ëndërrimtare ju fton të largoheni në një pushim romantik. Kini kujdes sepse këto plane mund të dështojnë pasi stacionet e Mërkurit të kthehen prapa në datën 27.

Horoskopi i Parave: Hëna e plotë te Peshqit më 20 shtator shënon një moment përparimi për karrierën tuaj që mund të përkojë me një rritje të të ardhurave tuaja. Hapat që keni bërë në karrierën tuaj në pranverë nuk ju sollën gjë. Shijoni ato përfitime tani.

Gaforrja

Bateria juaj është shteruar në krye të muajit, ndërsa hëna arrin fundin e ciklit të saj. Hëna e re te Virgjëresha më 6 shtator sjell një frymë ajri të pastër në marrëdhëniet dhe komunikimet tuaja të ngushta. Qëndrueshmëria juaj kthehet me kalimin e muajit dhe arrini një kulm energjik në hënën e plotë te Peshqit në datën 20. Kjo çmenduri nxjerr në pah qëllimet dhe projektet tuaja afatgjata, duke ju dhënë hapësirën që ju nevojitet për të ëndërruar shumë. Kujt i intereson se si do të arrish atje, vetëm fokusohu në vendin ku dëshiron të jesh.

Horoskopi i dashurisë: Afërdita lëviz në Akrep dhe në sektorin tuaj të romancës në datën 10, duke dhënë një justifikim për t’u rikthyer në aplikacione dhe për t’u kënaqur dhe argëtuar. Venusi ndahet me Saturnin në datën 17, kohë e cila mund t’ju gjejë duke krijuar ndjenja për dikë që menduat se do të ishte thjesht një flirt. Mos u mundoni ta kontrolloni atë. Lërini gjërat të ndodhin ashtu siç vijnë.

Horoskopi i Parave: Ndërsa shpaloset sezoni i Virgjëreshës, ju jeni përballur me shumë mundësi të reja për të fituar para. Sapo dielli të hyjë në Peshore në datën 22, megjithatë, do të keni më pak energji për ta vënë veten atje dhe financat tuaja mund të vuajnë. Është e mençur të kurseni më shumë sesa shpenzoni.

Luani

Rruga juaj drejt bollëkut është ajo që kërkon vëmendje në detaje, kështu që pse të mos vendosni një buxhet dhe t’i përmbaheni në të vërtetë atij? Sapo Sezoni i Peshores fillon në datën 22, fokusi juaj është përsëri në jetën tuaj shoqërore, megjithëse mund të ketë të bëjë më shumë me detyrimet ndaj vëllezërve ose motrave ose miqve të vjetër sesa të bëni gjërat që dëshironi të bëni. Nëse planifikimi i festës së beqarisë të motrës tuaj po ju lodh, mbani mend se ajo ju ka borxh një nder.

Horoskopi i dashurisë: Një takim i pafajshëm me një mik të vjetër (të cilin e keni pasur gjithmonë dashuri ) bëhet romantik kur Venusi kalon te Jupiteri në datën 6. Megjithëse jetoni në qytete të ndryshme dhe shumica e historisë suaj mund të duhet të shfaqet përmes postës elektronike ose FaceTime, pse të mos i lejoni vetes këtë flirt të njohur?

Horoskopi i Parave: Me Mërkurin, planeti që bën thirrje për financat në tabelën tuaj, i ulur te Peshorja deri më 5 Nëntor, ndoshta është koha për të hapur atë dyqan që kishit ëndërruar. Sipërmarrjet të të gjitha llojeve kanë sukses nën këtë ndikim. Kontrolloni llogaritë tuaja rreth hënës së plotë te Peshqit në datën 20 për të vlerësuar suksesin tuaj.

Virgjëresha

Ndiheni mirë të keni të drejtë për gjithçka, apo jo? Hëna e re në datën 6 bie në shenjën tuaj dhe sjell një shtysë të mrekullueshme në vetëbesimin tuaj dhe ritualet e përditshme. Ju jeni në një udhëtim për të përmirësuar imazhin tuaj për veten dhe për të rritur vetëvlerësimin tuaj. Me planetin tuaj Mërkurin që qëndron në Peshore dhe sektorin tuaj të pasurisë për gjithë muajin, paratë, buxhetet dhe pasuritë janë vazhdimisht në mendjen tuaj. Më 27, stacionet e Mërkurit kthehen prapa, duke ju inkurajuar që të merrni kohën tuaj për të krijuar një plan financiar që funksionon për ju. Motoja juaj është: Nuk ka nevojë të nxitoni.

Horoskopi i dashurisë: Hëna e plotë te Peshqit në datën 20 sjell një ngjarje kulmore për lidhjen tuaj. Pavarësisht nëse është një propozim apo një ndarje, emocionet janë të larta dhe lotët me siguri rrjedhin. Nëse jeni beqarë, kjo hënë e plotë është një ditë e mirë për të filluar diçka të re me dikë me të cilin po flirtonit në pranverë.

Horoskopi i Parave: Siç u përmend, paratë janë fokusi juaj kryesor këtë muaj (dhe do të jenë në pjesën më të madhe të vjeshtës, pasi Mërkuri mbetet në sektorin tuaj të financave deri më 5 nëntor). Kini kujdes për një faturë ose shpenzim të papritur që është jashtë kontrollit tuaj sapo Marsi të zhvendoset në Peshore në datën 14.

Peshorja

Po ndiheni të guximshëm dhe të bukur ndërsa muaji fillon me planetin tuaj Venus në pushtet duke përfunduar vizitën e saj vjetore në shenjën tuaj. Hëna e re te Virgjëresha në datën 6 bie në sektorin tuaj të pavetëdijshëm dhe është një kohë veçanërisht e favorshme për ju ose të tërhiqeni për të punuar në një projekt krijues ose të ftoni dashurinë tuaj në një kabinë në pyll. Shëndeti është në mendjen tuaj vazhdimisht këto ditë, kështu që bëni një plan për të vazhduar me zakonet e mira që keni krijuar që nga fillimi i sezonit të Virgjëreshës. Sapo Venusi të hyjë tek Akrepi në datën 10, gjërat bëhen pak më pikante si në jetën tuaj dashurore ashtu edhe në financat tuaja. Pastaj hëna e plotë te Peshqit më 20 ju lejon të mbështeteni në një rutinë më të gjerë ditore. Jo gjithmonë duhet të nguteni për të marrë atë që dëshironi.

Horoskopi i dashurisë: Në datën 6, planeti i dashurisë Venus krijon një lidhje mbështetëse me zgjerimin e planetit Jupiter, duke i dhënë fund thatësirës tuaj seksuale dhe duke sjellë lidhjen që ju ka munguar. Përvoja ju jep besim për t’u rikthyer në lojë.

Horoskopi i Parave: Venusi hyn tek Akrepi dhe sektori juaj i financave në datën 10, duke ju bërë të mendoni për paratë dhe sesi nuk i keni mjaftueshëm. Fatmirësisht, Afërdita kundërshton Uranin më 23, duke sjellë një rrjedhë të papritur të parave në rrugën tuaj. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për klientë shtesë ose një rimbursim tatimi të vonuar, merrni tepricën dhe ruajeni.

Akrepi

Ndërsa fillon shtatori, ju po punoni jashtë orarit për t’u siguruar që të gjithë miqtë tuaj, kolegët dhe anëtarët e komunitetit janë të lumtur. Me planetin sundues Mars që udhëton përmes Virgjëreshës dhe sektorin tuaj të rrjeteve, po përpiqeni të kompensoni të gjithë kohën shoqërore që keni humbur gjatë pandemisë. Hëna e re te Virgjëresha në datën 6 vjen si një kujtesë e bukur se lidhja vjen më lehtë sesa mendoni. Ju nuk jeni harruar! Në datën 10, Venusi hyn në shenjën tuaj dhe pas një periudhe të ndjenjës, tani të gjithë po shikojnë kur ecni nëpër rrugë. Sapo Marsi të zhvendoset në Peshore në datën 14, ju dëshironi të tërhiqeni dhe t’i mbani gjërat private.

Horoskopi i dashurisë: Me Venusin që hyn në shenjën tuaj në datën 10, ju ndiheni argëtues dhe flirtues, dhe megjithëse ky është një lehtësim i mirëpritur, mund t’ju fusë në telashe. Në datën 23, kur Venusi kundërshton Uranin, ju e gjeni veten duke flirtuar me dikë që zakonisht nuk është tipi juaj në bar. Eksperimentoni! Kjo mund të jetë më shumë sesa thjesht një kërcim.

Horoskopi i Parave: Me Jupiterin te Ujori këtë muaj, ju zbuloni se të gjitha paratë po derdhen në shtëpinë tuaj. Pavarësisht nëse jeni duke u marrë me të gjitha shpenzimet që vijnë me lëvizjen ose në mes të një rimodelimi të gjerë, kini kujdes të mos e teproni me shpenzimet rreth datës 30.

Shigjetari

Sezoni i Virgjëreshës sjell gjithmonë një ndihmë të madhe në karrierën tuaj. Me fillimin e muajit, ndiheni sikur të gjithë po shikojnë tek ju për këshilla. Është në rregull! Hëna e re te Virgjëresha më 6 shtator është një mundësi për ju që të merrni frenat dhe të udhëhiqeni nga autoriteti juaj unik. Ju jeni më të suksesshëm kur e lejoni veten të jeni pjesë e kolektivit, kështu që përpiquni ta bëni këtë. Sapo të fillojë sezoni i Peshores në datën 22, ju filloni t’i jepni përparësi jetës suaj shoqërore mbi arritjet tuaja në punë. Pavarësisht nëse është virtual apo jo, është koha për të filluar festën.

Horoskopi i dashurisë: Me Mërkurin, planeti që sundon marrëdhëniet, mund të gjeni veten duke takuar dikë nga puna. Ju menduat se donit të ndaheshit personalisht dhe profesionalisht, por a nuk është mirë të shoqëroheni me dikë?

Horoskopi i Parave: Hëna e re te Virgjëresha në datën 6 sjell një mundësi për një pozicion drejtues në punë që mund të çojë gjithashtu në një rritje të madhe të parave. Përfitoni nga aftësia juaj për të menduar dhe punuar ndryshe nga të tjerët dhe për t’u paguar.

Bricjapi

Hëna e re te Virgjëresha ju jep mundësi të shkoni aty ku dëshironi. Nëse keni marrë parasysh një lëvizje të madhe, një projekt të madh ose një kthim në arsim, kjo periudhë ofron një moment të mbarë për të filluar procesin. Ju nuk mund t’i realizoni idetë tuaja të mëdha pa një vëmendje të hollësishme ndaj detajeve. Megjithëse hëna e plotë te Peshqit më 20 shtator sjell një pushim të mrekullueshëm nga “puna e madhe” , ju jeni të prirur për të bërë hapa edhe më të mëdhenj në karrierën tuaj.

Horoskopi i Dashurisë: Afërdita hyn tek Akrepi dhe sektorin tuaj shoqëror në datën 10 dhe papritmas të gjithë duket se po orbitojnë rreth jush. Nëse jeni në kërkim të dashurisë, nuk keni pse të bëni shumë përpjekje. Njerëzit po vijnë tek ju! Ndërsa Venusi kundërshton Uranin novator më 23, ju shkoni në një datë të mrekullueshme që ngre standardet tuaja për çështjet e ardhshme të dashurisë.

Horoskopi i Parave: Ju e keni kaluar pjesën më të madhe të këtij viti duke u përpjekur të dilni nga një mentalitet i mungesës. Kjo është një praktikë e përditshme që nuk largohet së shpejti. Por në datën 6, ndërsa Venusi lidhet me Jupiterin, ju jeni të frymëzuar të ktheheni në një kërkim pune ose të kërkoni ngritjen që ju meritoni. Sapo sezoni i Peshores fillon më 22, ju jeni të pandalshëm në ndjekjen e qëllimeve tuaja.

Ujori

Sezoni i Virgjëreshës është për të korrur frytet e punës sonë kolektive. Një projekt bashkëpunues i nisur që në fillim të verës, merr hov përsëri rreth hënës së re të Virgjëreshës në datën 6. Mendoni për gjërat e mahnitshme që mund të arrini kur jeni në të njëjtën faqe. Pastaj në datën 10, zhvendosja e Venusit në Akrep sjell energji të përtërirë në një kërkim pune ose një kërkim për më shumë respekt në pozicionin tuaj aktual. Nëse po mendoni të kërkoni një rritje, hëna e plotë te Peshqit më 20 ju ndihmon të rifilloni një bisedë financiare që përfundoi në pranverë.

Horoskopi i Dashurisë: Me Mërkurin, planetin e komunikimit, në sektorin tuaj të arsimit, jeni të ngazëllyer që më në fund do të regjistroheni në një kurs që keni dashur të bëni gjatë gjithë vitit. Por për ironi, kjo klasë bëhet më pak për të mësuar dhe më shumë për flirtin që lind me një nga shokët tuaj të klasës. Ju gjithmonë mund të kapni materialin kur Mërkuri të kthehet prapa në datën 27.

Horoskopi i Parave: Siç u përmend, hëna e plotë te Peshqit në datën 20 është një kohë e mbarë për të kërkuar një rritje ose në përgjithësi të tregoni vlerat tuaja. Përndryshe, financat për ju mbeten kryesisht të qëndrueshme dhe disa fatura të vonuara më në fund paguhen kur stacionet e Mërkurit kthehen prapa në datën 27.

Peshqit

Sezoni i Virgjëreshës ju ka përshtatur mirë dinamikën e veçantë të marrëdhënieve tuaja më të rëndësishme. Nëse jeni duke pyetur veten nëse kjo është koha e duhur për t’u angazhuar në një partneritet të ri, hëna e re te Virgjëresha më 6 shtator siguron një “po” të fortë. Edhe pse pjesën më të madhe të këtij muaji ju keni qëndruar në këmbë duke mbajtur barkën e shpëtimit që janë njerëzit tuaj të preferuar, hëna e plotë në datën 20 është në shenjën tuaj dhe sinjalizon një rritje të besimit dhe kthimit në vetvete. Merr frymë lehtë.

Horoskopi i dashurisë: Pjesën më të madhe të shtatorit jeni përqendruar në marrëdhëniet tashmë të forta, por nëse jeni në kërkim të dashurisë, hëna e plotë në shenjën tuaj më 20 është një moment i shkëlqyeshëm për t’u rikthyer në aplikacione, flirtoni ose gjuani atë ish-kolegun që e keni pasur fiksim. Zhvendosja e Venusit në Akrep (nga data 10) ju bën të doni të prekni anën tuaj më të egër dhe më seksi. Mos e mohoni.

Horoskopi i Parave: Marsi kalon në sektorin tuaj të burimeve të përbashkëta në datën 14, i cili korrespondon me ju që duhet të mbështeteni në kredi (ose një mik) për të paguar faturat tuaja dhe për të përballuar. Financat tuaja mund të jenë të kufizuara për gjashtë javët e ardhshme gjatë këtij tranziti, prandaj sigurohuni që po përdorni të gjitha mundësitë për mbështetje.

/b.h