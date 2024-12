Parashqevi Simaku, ikona e muzikës shqiptare, që ditët e fundit u kthye edhe në ikonë rrjeti me lajmet e bujshme, sonte do të rikthehet në skenën e Festivalit të Këngës në RTSH. Nata e tretë e këtij festivali është një mbrëmje nostalgjike, dedikuar këngëve dhe autorëve që kanë lënë gjurmë në festivale ndër vite. Nata e Nostalgjisë u dedikohet këngëve që kanë bërë historinë e festivalit ndër vite. Sonte, ato do të interpretohen në duet nga artistët pjesëmarrës të Fest 63.

Rikthimi i Simakut në festival ka ngjallur shumë interes në publik, pasi ajo kishte kohë që ishte larguar nga jeta publike dhe muzikore. Ky rikthim i Simakut vjen pas disa ditësh me lajme të trishta dhe shumë dinamika nga jeta personale e artistes shqiptare.

Lajmin për rikthimin e Parashqevisë në festival e ka publikuar në faqen e tij zyrtare të sipërmarrësit Elton Ilirjani​, I cili prej disa ditësh ka marrë përsipër të mbështetë rikthimin e bujshëm të këngëtares shqiptare.