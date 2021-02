Nëse keni bërë plane për këtë fundjavë, atëherë edhe moti do të jetë në favorin tuaj. Të ndikuar nga kushte të qëndrueshme atmosferike, vendi për ditët në vijim do të ketë mot të kthjellët dhe plot orë me diell përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore.

Gjatë ditës së Diel do të ketë erë relativisht intensive nga kuadrati i veriut dhe shpejtësi deri në 18-22m/s kryesisht përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore. Kjo do të sjell ulje të temperaturave si në vlerat e mëngjesit ashtu dhe ato të mesditës.