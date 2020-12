Dita e diel do te jete me mot me kthjellime dhe shtim gradual të vranësira deri të dendura.

Reshje parashikohen të bëhen prezente në orët e mbrëmjes me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të vendit, ben te ditur Sherbimi Meteorologjik Ushtarak.

Era nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1-10m/s, e cila hera-herës do të fitoj shpejtësi deri në 15-20m/s, kryesisht përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore./a.p