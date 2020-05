Miliarderi i George Soros e ka përshëndetur pandeminë e Covid-19 si krizën e jetës së tij, të gjitha, përveçse të shpëtojnë nga shansi për të rimëkëmbur shoqërinë mes “momentit revolucionar” që ai pretendon se i parapriu virusit.

“Edhe para goditjes së pandemisë, kuptova se ishim në një moment revolucionar ku ajo që do të ishte e pamundur apo edhe e pakonceptueshme pasi ishte bërë jo vetëm e mundur, por ndoshta edhe e domosdoshme. Dhe pastaj erdhi Covid-19.”- ka thënë Soros.

Teksa ka pranuar situatën e vështirë që po ndodh në mbarë globin ai thotë se rrezikohet vërtet mbijetesa e BE-së.

“Ne nuk do të kthehemi sërish në të njëjtën situatë ku ishim para virusit. Unë nuk mendoj se dikush e di se si do të evoluojë kapitalizmi pas pandemisë. Unë jam i shqetësuar për mbijetesën e BE-së sepse është një bashkim jo i plotësuar. Ndërsa rrotat e drejtësisë lëvizin shumë ngadalë, kërcënimi i COVID-19 qarkullon me shpejtësi. Kjo krijon një problem për Bashkimin Evropian.”- u shpreh filantropisti.

Ndërsa ai nuk specifikoi se çfarë përcaktonte saktësisht me shprehjen “momentin revolucionar” para-koronavirusit, Soros muajt e fundit ka derdhur 1 miliard dollarë të pasurisë së tij të jashtëzakonshme në krijimin e një rrjeti universitar për të luftuar “nacionalizmin” dhe ndryshimin e klimës, duke e quajtur nismën si “projekti më i rëndësishëm i jetës sime”.

Ndërkohë që virusi shpërtheu në Kinë, beteja e Kinës me Covid-19 e ka bërë liderin kinez, Xi “mbase të prekshëm”, spekuloi Soros, duke e deklaruar veten si një njeri që beson në shoqëri të hapur. Dhe ka shumë njerëz në Kinë që kërkojnë një shoqëri të hapur gjithashtu.

Fondacionet e Shoqërisë së Hapur të Soros kanë luajtur një rol kyç në nxitjen e “revolucioneve me ngjyra” në shoqëritë që nuk kanë “hapje” të përcaktuar nga Soros. Por, pavarësisht se në fakt ishin dakord me Trump se ne duhet të mbrojmë shoqërinë tonë të hapur demokratike duke mos krijuar kontakte të ngushta me Kinën.

“Do të them gjithashtu se kam besuar tek Trump që të shkatërrojë veten e tij, dhe ai i ka tejkaluar pritjet e mia më të egra.”– tha Soros.

Kujtojmë se grupet e financuara nga Soros janë duke punuar për të hequr Trumpin nga pushteti praktikisht që kur ai mori detyrën. Ndërsa kohët e fundit sulmi ndaj Trump është përqendruar tek mashtrimi i votimeve të fundit në SHBA. Vetë Soros, akuzoi Mark Zuckerberg, duke pretenduar se ky i fundit ka bashkëpunuar me fushatën Trump për ta ndihmuar atë të sigurojë pushtetin, duke shkuar aq larg sa të kërkojë heqjen e tij nga kontrolli i platformës së mediave sociale.

Pandemia e koronavirusit ekspozoi një ‘çarje’ në aleancën kontinentale ndërsa kombet evropiane u kthyen në përleshje mes njëra-tjertrës për furnizime shëndetësore dhe mbyllën kufijtë e tyre në përpjekje të frenimit të Covid-19. Në veçanti, Italia u godit rëndë, por thirrjet e saj u injoruan kryesisht nga fqinjët e saj dhe Brukseli. Por shtetet që e ndihmuan Italinë ishin: Rusia, Kina, Kuba. Së bashku me Spanjën dhe Francën, Italia përballet me një ekonomi të rrënuar pasi qytetarët e saj të dalin nga bllokimi.

Të paktën 700,000 fëmijë nën 15 vjeç vuajnë nga mungesa e ushqimit , sipas një organizate italiane, ndërsa BE ka deklaruar se është e gatshme të ndihmojë financiarisht.