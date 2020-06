Dashi

Humori dhe morali juaj sot do jenë shumë poshtë. Do të ndiheni apatikë dhe më pak të shoqërueshëm se zakonisht: në menaxhimin e marrëdhënieve ndërnjerëzore, këshillohet që të keni një fleksibilitet më të madh në pranimin e këndvështrimit të të tjerëve. Për mbrëmjen organizni programe të qeta, ndoshta ftoni miq në shtëpinë tuaj për një barbecue në kopsht.

Demi

Do dëshironi që të kini njerëz përreth për të gjallëruar pak ditën, por jo të gjithë do ju duken të këndshëm në shikim të parë. Mos u ankoni sepse do filloni të miqësoheni. Nuk do të ju mungojnë ftesat joshëse dhe propozimet argëtuese. Ju do jepeni pas një miqësie të guximshme e cila do përfundojë mjaft mirë.

Binjakët

Hëna do jetë armike me ju ditën e sotme dhe për këtë shkak do përballeni me disa vështirësi. Hutimet do ju zhdukin idetë interesante që keni në kokë. Të tërhequr nga emocionet, do bëni gabime dhe do humbisni sensin e masës. Shqetësohuni për këtë sjellje dhe qartësojini objektivat dhe qëllimet që keni.

Gaforrja

Mund të mbështeteni në një ditë fitimprurëse dhe paqësore: në detyrat e përditshme do të jeni të organizuar me mjeshtëri dhe gjithçka do të funksionojë më së miri. Do të ketë edhe mundësi të vogla por të çmuara për të rritur fitimet, të cilat do jenë gjithmonë të mirëpritura. Mbrëmje e këndshme dhe e gjallë për të gjithë ata që janë në çift, por do të jetë shumë e gjallë dhe plot ide edhe për beqarët.

Luani

Për të dalë nga dembelizmi që ju ka kapur këtë kohë, përpiquni që të ndërtoni diçka për të ardhmen dhe lëreni veten të udhëhiqet nga instikti. Kujtoni se asnjëherë nuk ka kohë të mjaftueshme për të reflektuar dhe zgjedhjet duhet të bëhen sa më shpejt të jetë e mundur. Mbase nuk do merrni nga partnerin qartësi maksimale dhe sinqeritet të plotë.

Virgjëresha

Hëna në Peshq do ju godasë fort duke hedhur ujë në zjarr dhe duke shuar çdo formë entuziazmi. Gjithçka duket e largët dhe e ftohtë. Do keni probleme edhe në sektorin e dashurisë. Mos e rëndoni shumë stomakun, hani ushqime të lehta dhe avash.

Peshorja

Yjet do ju bëjnë të lumtur. Entuziazmi do të ndizet përballë risive që do të stimulojnë kureshtjen tuaj. Besimi dhe entuziazmi në çift do të rikonfirmohen; beqarët do të përsosin strategjitë e tyre joshëse dhe do të bëhen të papërmbajtshëm. Mos neglizhoni shëndetin dhe pamjen tuaj.

Akrepi

Të favorizuar nga Hëna në Peshqit, kjo ditë është çuditërisht dinamike dhe plot mundësi. Pasi të përfundoni punën, nuk do dëshironi të shkoni në shtëpi, do keni shumë vrull dhe dëshirë që të punoni ende. Në dashuri jeni të puthur nga fati; si çift ju keni epërsi ndaj partnerit tuaj.

Shigjetari

Hëna në Peshqit do ju bëjë të shqetësuar: kini kujdes që të mos humbni objektet më të cilat jeni shumë të lidhur. Nëse duhet të merrni pjesë në një aheng, shkoni me frymën e duhur dhe përpiquni të mos jeni të ngurtë. Nuk është koha për aventura, bëni atë që ka vërtet rëndësi për ju.

Bricjapi

Me Hënën të përfshirë në një sekuencë të rëndësishme, e cila rrit entuziazmin dhe energjinë psikofizike, gjithçka është e suksesshme: gjithçka është e kanalizuar në drejtimin e duhur dhe ju mbetet vetëm shijimi i sukseseve të arritura. Dikush do të shikojë suksesin tuaj me shumë zilie. Lëreni të xhelozjë, më mirë dikush që të ka zili sesa të bëhët mashtrues. Dashuri shumë e mirë.

Ujori

Falë një qielli të favorshëm ju do jeni në gjendjen e duhur shpirtërore për t’u përballur dhe për të kapërcyer çdo problem me qetësi. Në punë, gjithçka shkon sipas dëshirave tuaja, ndoshta edhe më gjerë. Mbrëmja do të krijojë atmosfera romantike dhe ëndërruese. Edhe pse ju nuk shquheni për romantikë, do bini pre e ëmbëlsisë dhe ndjesive të bukura.

Peshqit

Gjatë një darkë do të argëtoheni me njohje shumë të këndshme. Një blerje e kripur por e qëndrueshme do të dëshmojë të jetë një investim i mirë. Planet e fundjavës; organizoni një udhëtim me partnerin tuaj në një vend romantik bëni një mijë fotograf dhe argëtohuni së bashku.