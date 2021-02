“Reshjet e dëborës deri në këto momente janë regjistruar në Korcë 16cm, Peshkopi 10cm, Elbasan 3cm, Shkodër e Lezhë 2cm. Në orët në vijim reshjet e dëborës do të përfshijnë më teper territor. Në orët e para të 24 orëshit të ditës së diel do të ketë reshje bore me intensitet mesatar e të lartë në qendër e juglindje të vendit. Në mesditë dëbora do të marrë karakter lokal ndërsa në juglindje do të vijojë me intensitet të ulët. Si shkak i rënies së mëtejshme të temperaturave do të ketë ngrica të forta në rrugë dhe akumulim dëbore në të gjitha zonat malore dhe kodrinore. Era do të fryjë me drejtim veri-verilindje 5-15m/s. Përgjatë vijës bregdetare erë intensive.Valëzimi në dete i forcës 5-6 ballë.

Temperaturat parashikohen në:

Zonat malore -10/-3°C

Zonat e ulëta -4/0°C

Zonat bregdetare -1/2°C”, njofton SHMU, (Sherbimi meteorologjik ushtarak) .