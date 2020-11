Dita e sotme do të karakterizohet nga mot me diell, përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në pjesën më të madhe të territorit.

Ndërkohë zona e verilindjes do të mbetet nën mot me vranësira mesatare deri të dendura, të cilat do të gjenerojnë reshje shiu të dobta dhe të izoluara në relievet e larta malore të kësaj zone.

“Ditën e Premte rikthehet moti i kthjellët dhe orët me diell përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në pjesën më të madhe të territorit pasi zona e verilindjes mbetet me mot me vranësira mesatare deri të dendura. Këto vranësira do të gjenerojnë reshje shiu të dobëta dhe të izoluara në relievet e larta malore të kësaj zone”, thuhet në njoftimin e Shërbimit Metereologjik.