Moti në vend do të paraqitet kryesisht i qëndrueshëm gjatë ditës, me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare në pjesën më të madhe të territorit.
Sipas të dhënave meteorologjike, reshje të dobëta dhe të lokalizuara mund të regjistrohen në qarqet e Shkodrës, Kukësit, Dibrës, Lezhës dhe Elbasanit, ndërsa në zonat e tjera nuk priten reshje.
Temperaturat do të vijojnë të jenë të larta, në përputhje me kushtet tipike të muajit qershor. Në bregdet termometri do të luhatet nga 19 deri në 30 gradë Celsius, në zonat e ulëta nga 17 deri në 31 gradë, ndërsa në zonat malore temperaturat do të variojnë nga 12 deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryjë me intensitet të ulët deri mesatar, pa krijuar probleme për aktivitetet e përditshme. Në përgjithësi, dita parashikohet e favorshme për pushime dhe aktivitete në natyrë.
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