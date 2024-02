Depërtimi i masave ajrore me origjinë jugperëndimore do të bëjë që vendi ynë këtë fundjavë të ketë kushte të qëndrueshme atmosferike.

Moti i kthjellët dhe orët me diell do të mbizotërojë në pjesën më të madhe të kohës, ndërsa vranësirat do të jenë mesatare-kalimtare kryesisht ditën e Diel.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim 1-6m/s, ndërsa hera-herës në bregdet fiton shpejtësi deri 11m/s shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1-3ballë.

Në orët e mëngjesit në zonat luginore do të ketë prezencë të mjegullës dhe mjegullinës, po ashtu nuk do të mungojnë ngricat përgjatë akseve rrugore në relievet malore./Marrë nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak

/f.s