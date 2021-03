Moti do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura si dhe intervale të shkurtra me diell të cilat do të jenë më tepër prezente.

Përgjatë orëve të mesditës dhe pasdites reshjet parashikohen lokalisht edhe në formën e shtrëngatave.

Parashikohet mjegull/mjegullinë për shkak të reshjeve të shiut dhe dëborës. Era do të fryjë me drejtim Verilindje –Veriperëndim 1-12 m/sek duke u shoqëruar me valëzim të forcës 1-2 ballë./ b.h