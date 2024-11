Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bëri të ditur se ditën e premte vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike. Moti parashikohet i kthjellët e vranësira të pakta kalimtare. Mjegull e dendur, mjegullinë në orët e mbrëmjes dhe mëngjesit në zonat luginore.

Era do të fryjë e lehtë me drejtim me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-4 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore fiton shpejtësi 5-7 m/sek shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 1 ballë.

Temperaturat parashikohen:

QYTETET Temperaturat në °C Sigla

Shkodër 4/20 Diell pak re

Kukës 0/15 Diell pak re

Lezhë 10/20 Diell pak re

Dibër 0/15 Diell pak re

Durrës 7/22 Diell pak re

Tiranë 9/21 Diell pak re

Elbasan 8/22 Diell pak re

Berat 5/22 Diell pak re

Vlorë 7/20 Diell pak re

Korçë 0/13 Diell pak re

Gjirokastër -1/21 Diell pak re

Sarandë 11/21 Diell pak re