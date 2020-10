Lidhje dhe bashkëpunime sprovohen nga kufizime, pengesa dhe dyshime të mëdha. Tetori do të jetë muaji që mund të lëkundë marrëdhëniet personale dhe profesionale për mirë, pasi krijohen pengesa të rëndësishme që duhen kapërcyer.

Më 02.10 Hëna e Plotë në boshtin Peshorja – Dashi na fton të përballemi me plagë të personalitetit tonë që vijnë nga situata të kaluara. Është koha të kapërcejmë faktin se mund të krijojmë probleme në një nivel ndërpersonal. Natën vonë, në të njëjtën ditë, Afërdita kalon tek Virgjëresha, në një pozicion rënie për këtë planet. Ne përqendrohemi në detaje, duke i kushtuar vëmendje gjërave të vogla. Kjo gjendje shpirtërore mund të krijojë probleme veçanërisht në jetën tonë personale.

Në 09.10 Marsi i kundërt në Dash krijon një katror me Plutonin në Bricjap, duke forcuar dyshimin dhe lojërat në prapaskenë kryesisht në një nivel profesional. Është e mundur që të ketë njerëz që do të veprojnë nën tokë për të parandaluar dëshirat ose lëvizjet e mundshme që ne duam të bëjmë në një nivel profesional.

Në 15.10Merkuri fillon kursin e tij të kundërt në Akrep, duke forcuar inversionin e tij. Dyshimi është i përhapur dhe mund të krijojë probleme në marrëveshjet financiare dhe jetën personale. Është më mirë të shmangni transaksione, angazhime dhe diskutime të rëndësishme, pasi ato nuk do të zhvillohen siç pritet dhe ne mund të zhgënjehemi.

Në 16.10 Hëna e Re zhvillohet te Peshorja. Pamja specifike astrologjike është komplekse, pasi Marsi i kundërt në Dash (kontrasti) dhe trefishi Plutoni – Saturni – Jupiteri në Bricjap (katror) marrin pjesë në aspekte të vështira. Formimi i sheshit që është krijuar mund të sjellë probleme të konsiderueshme në nivelin personal dhe në aspektin e bashkëpunimeve tona. Tensioni dhe nevoja për të imponuar vullnetin tonë në marrëdhëniet tona ndërpersonale mund të krijojnë situata konflikti që duhet t’i shmangim.

Në 18.10 sheshi i Marsit të kundërt në Dash me Jupiterin tek Bricjapi çon në ekzagjerime që mund të na kushtojnë. Çështjet e së kaluarës kthehen dhe kërkojnë zgjidhje, por duhet kujdes, sepse optimizmi i tepërt do të çojë në gabime.

Në 22.10 Dielli kalon në Akrep duke forcuar inversionin. Ne përqendrohemi në parullat financiare që lidhen me palët e treta dhe lëvizjet e biznesit që mund t’ju interesojnë.

Më 28.10Merkuri kalon në prapavijë tek Peshorja dhe sjell në plan të parë çështje që kanë zënë marrëdhëniet tona ndërpersonale në të kaluarën. Kini kujdes pasi komunikimi në jetën tonë romantike dhe profesionale bëhet shumë i vështirë. Në të njëjtën ditë, Afërdita kalon te Peshorja, shenja e qeverisë së saj. Nevoja për ekstroversion, për pranimin e atyre që na rrethojnë bëhet më e fortë se kurrë. Të gjitha dritat janë në romancat tona dhe marrëveshjet financiare që na interesojnë.

Muaji mbyllet me Hënën e dytë të plotë që zhvillohet në tetor. Hëna e plotë në boshtin Akrepi – Demi po vjen për të përmbysur të dhënat në një nivel ekonomik dhe psikologjik. Mund të ketë përmbysje të konsiderueshme për sa i përket marrëveshjeve financiare dhe lëvizjeve të biznesit. Në të njëjtën kohë nevoja për kontroll absolut në marrëdhëniet mund të çojë në distanca dhe distanca të papritura. Ne duhet të jemi të kujdesshëm në lidhje me rreziqet financiare pasi ato ka më shumë të ngjarë të mos kenë efektin e dëshiruar. Ne gjithashtu duhet të jemi të kujdesshëm në jetën tonë personale, pasi skenat e xhelozisë do të çojnë në situata shpërthyese, pa përjashtuar largimet e përhershme. Për tu informuar dita ditës, lexoni sot parashikimet ditore për shenjat e zodiakut.Muaj të mbarëmiq të dashur!

DASHI

Të dashur Dash, Tetori do të jetë një muaj intensiv për ju i cili ju fton të bëni një vlerësim të të gjitha të dhënave që ekzistojnë deri më tani në marrëdhënie dhe bashkëpunime të rëndësishme dhe të merrni vendime. Fusha e marrëdhënieve ndërpersonale do të jetë në ballë gjatë gjithë muajit dhe kjo do të fillojë nga 2/10 kur Hëna e Parë e plotë për këtë muaj do të zhvillohet në boshtin tuaj (Dashi-Peshorja). Kjo Hënë e Plotë flet për ankesat që keni nga të tjerët, por këto ditë ato do të dalin në sipërfaqe. Ankesat do të jenë ato që do të përcaktojnë marrëdhëniet personale ose profesionale dhe ka të ngjarë t’ju çojnë drejt vendimeve. Më 15/10 Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Akrepit dhe ju fton edhe një herë të shihni çështje që lidhen me sektorin financiar dhe në veçanti të kaluarën ekonomike. Mundohuni të zgjidhni gjithçka që është në pritje menjëherë në mënyrë që të mos bëjë një rishfaqje dinamike. Më 16/10 Hëna e re që zhvillohet në shenjën e Peshores mund të japë “goditje falas” në marrëdhëniet dhe bashkëpunimet që “fryjnë binarët” për të ecur përpara të lirë nga barrat e së kaluarës. Më 23/10 hyrja e Diellit në shenjën e Akrepit tregon se fillon një periudhë introversioni, e cila është e nevojshme për të riorganizuar dhe realizuar të dhënat e reja. Më 28/10, Merkuri, duke qenë në një rrugëtim të kundërt, kalon në shenjën e Peshores dhe mund të sjellë përsëri një partner të vjetër ose një nga bashkëpunëtorët tuaj. Muaji mbyllet me Hënën e plotë të dytë që do të zhvillohet më 31/10 në boshtin Demi-Akrepi i cili ngre çështje që krijojnë pasiguri.

Dashuria

Hyrja e Afërditës në shenjën e Virgjëreshës më 3/10 tregon se këtë muaj do të përqendroheni në çështje praktike të marrëdhënieve personale. Pra nëse tashmë jeni në një lidhje do i kushtoni mjaft kohë për të menaxhuar së bashku me partnerin tuaj çështje praktike të jetës së përditshme, vendeve të punës, detyrimeve dhe madje edhe punët e shtëpisë! Kjo mund të heqë edhe përkohësisht elementin erotik të marrëdhënies tuaj dhe duhet të keni kujdes që mos lejoni që mosmarrëveshjet për çështje të përditshme të ndikojnë në marrëdhënien tuaj. Dhjetë ditët e dyta të tetorit duhet të jeni shumë të kujdesshëm pasi Hëna e re që do të zhvillohet më 16/10 do të jetë shpërthyese dhe mund t’ju çojë të “bëni flokët” në disa mosmarrëveshje që mund të keni me partnerin tuaj. Më 28/10 me hyrjen e Afërditës në shenjën e Peshores do të jetë më e lehtë të hidhni ura komunikimi me dikë që ju intereson, nëse jeni i lirë. Në fakt, është e mundur të takoni një person që do t’ju fitojë që nga momenti i parë. Më 28/10, Merkuri, duke vazhduar rrugëtimin e kundërt, kalon në shenjën e Peshores dhe nuk përjashtohet të rikthejë një person nga e kaluara!

Puna dhe Ekonomia

Marrëdhëniet dhe partneritetet e biznesit do të zgjojnë interesin tuaj këtë muaj dhe është e mundur që të ketë ndryshime në to gjatë tetorit. Nëse nuk doni ndryshime, duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe komunikimit që do të keni me njerëzit që takoni profesionalisht, pasi mund të ketë keqkuptime. Rrugëtimi i kundërt i Mërkurit së pari në shenjën e Akrepit dhe më pas në shenjën e Peshores nuk do të mbajë një klimë të mirë komunikimi dhe mund të rikthejë në plan të parë çështjet e së kaluarës që duhet të ishin zgjidhur. Nga data 12 deri më 20/10 duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe diskutimeve të biznesit, nëse mund të shmangni marrëveshje të reja dhe të mbani një ton të qetë në mënyrë që të ruani marrëdhëniet e biznesit që ju interesojnë.

DEMI

Demë, Tetori fillon me një Hënë të Plotë e cila do të zhvillohet në 2/10 në boshtin Dashi-Peshorja dhe do të sjellë në vëmendje anulimet dhe ankesat e së kaluarës. Ju mund të ndiheni “të përgjegjshëm” për disa gjëra që nuk i keni bërë ose nuk i keni kushtuar vëmendje në të kaluarën, por do të ishte mirë të përqendroheni në të tashmen dhe të mbyllni disa dyer që janë lënë gjysmë të hapura dhe janë ura e së kaluarës. Më 15/10 Merkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën përballë jush – Akrepi – dhe tregon se deri në fund të muajit do të shqetësoheni veçanërisht me marrëdhëniet personale dhe profesionale, pasi duket se do të ketë disa vështirësi në komunikim ose keqkuptime . Më 16/10 ekziston një Hënë e re shpërthyese në shenjën e Peshores e cila ju tregon që t’i kushtoni vëmendje çdo fillimi të ri që bëni këto ditë, nëse nuk mund ta shtyni për më vonë. Kjo Hënë e re mund të zbulojë gjithashtu disa “armiq të fshehur”. Më 23/10 Dielli kalon në shenjën e Akrepit dhe ndriçon marrëdhëniet dhe bashkëpunimet, duke lehtësuar disa probleme që ishin krijuar në të kaluarën. Më 28/10, Merkuri, duke vazhduar rrugëtimin e tij të kundërt, kalon në shenjën e Peshores, duke transferuar keqkuptimin, shtyrjet dhe vonesat, në pjesën e jetës së përditshme. Dita e fundit e muajit është e rezervuar për një Hënë të Plotë e cila do të zhvillohet në boshtin tuaj (Demi-Akrepi) dhe mund të sjellë surpriza për disa marrëdhënie përmes vendimeve që do të merrni.

Puna dhe Ekonomia

Në ditët e para të tetorit, konkretisht në 3/10, Afërdita hyn në shenjën e Virgjëreshës në shtëpinë tuaj të 5-të diellore, duke treguar se pavarësisht intensitetit që do të ketë ky muaj, sektori romantik mund të japë ngjarje të mira. Nëse jeni i lirë, është e mundur të takoni një person me të cilin do të afroheni dhe do të ketë interes të përbashkët. Nëse jeni tashmë në një marrëdhënie, përfitoni nga kalimi i Afërditës në mënyrë që të përmirësoni marrëdhënien tuaj në çdo nivel. Rrugëtimi i kundërt i Mërkurit në shenjën e Akrepit nga 15/10 tregon se një person nga e kaluara mund të kthehet përsëri në jetën tuaj. Nëse doni të ktheni një person të së kaluarës, ky muaj është i përshtatshëm që ju të bëni lëvizjet tuaja. Sigurisht që në rast kthimi / katastrofe duhet të merrni vendimet tuaja me kujdes dhe të shmangni rreziqet të cilat nuk favorizohen këtë muaj. Hëna e plotë që do të zhvillohet 31/10 në boshtin tuaj do ta bëjë sigurinë romantike një përparësi për ju.

Puna dhe Ekonomia

Sektori profesional shpesh mund të krijojë tensione dhe mosmarrëveshje këtë muaj, kështu që nëse marrim parasysh kursin retrograd të Mërkurit në shenjën përballë Akrepit, duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe keqkuptimeve dhe keqkuptimeve. Do të ishte mirë të shmangni fillimin e një partneriteti të ri ose një marrëveshje të re dhe nëse kjo nuk është në dorën tuaj, përpiquni të shikoni me shumë kujdes “shtypjen e imët” që shoqëron këtë marrëveshje. Nga fundi i muajit dhe konkretisht më 28/10, Merkuri do të kthehet prapa në shenjën e Peshores dhe deri atëherë do të ishte mirë të keni zgjidhur detyrimet profesionale kërkuese. Nga fundi i muajit është e mundur të keni një shkallë shtesë të vështirësisë në gjithçka që lidhet me punën, veçanërisht nëse punoni në një grup të madh njerëzish.

BINJAKËT

Binjakë të dashur, Tetori është një muaj që do të ketë një nxehtësi të ftohtë për ju dhe kjo do të shihet që nga ditët e tij të para pasi në 2/10 do të zhvillohet e para nga dy Hënat e Plota për këtë muaj, në boshtin Dashi – Peshorja. Kjo Hënë e Plotë ndoshta do t’ju bëjë të kuptoni se pjesëmarrja juaj në disa grupe ose grupe njerëzish nuk është më diçka që ju mbush. Ankesat që mund të keni nga njerëz të veçantë deri më tani do të luajnë një rol të rëndësishëm në vendimet tuaja. Më 15/10 sundimtari juaj Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Akrepit, duke krijuar një shqetësim në punë dhe detyrimet e përditshme. Ju duhet të armatoseni me durim dhe gjakftohtësi, por gjithashtu të lini kohë të lirë, në mënyrë që të jeni më fleksibël me çdo ndryshim në orarin tuaj. Më 16/10, zhvillohet Hëna e re në shenjën e Peshores, e cila mund të krijojë një atmosferë shpërthyese në fushën romantike. Do të ishte mirë të merren vendime për rrjedhën e një marrëdhënieje ose fillimin e një njohjeje të re në varësi të asaj që po ndodh në të tashmen dhe jo nga ajo që mund të ketë qenë në të kaluarën. Më 23/10 hyrja e Diellit në shenjën e Akrepit është një element ndihmës për të organizuar më mirë jetën tuaj të përditshme. Më 28/10, Merkuri, duke vazhduar rrugëtimin e tij të kundërt, kalon në shenjën e Peshores dhe nuk përjashtohet të krijojë një nostalgji të ëmbël për disa persona të së kaluarës, të cilët i përkasin ose romantikës ose ambientit tuaj miqësor. Ditën e fundit të muajit, Hëna e dytë e Plotë zhvillohet në boshtin Demi-Akrep, gjë që tregon se në periudhën tjetër do të përqendroheni më shumë në pjesën praktike të marrëdhënieve, bashkëpunimeve dhe jetës së përditshme.

Dashuria

Afërdita hyn në shenjën e Virgjëreshës në 3/10 dhe tregon se për këtë muaj netët e qeta në shtëpi me partnerin tuaj, biseda me dikë për të cilin jeni të interesuar – nëse jeni i lirë – do të jetë e mjaftueshme për të vendosur disponimin tuaj. Këtë muaj nuk doni dalje, shëtitje dhe argëtim intensiv pasi Afërdita në këtë shenjë ju bën më introverte dhe të gatshme të kurseni kohë për tu afruar me një person për të cilin interesoheni. Rrugëtimi i kundërt i Merkurit gjatë gjithë muajit mund ta bëjë komunikimin paksa të vështirë, por këmbëngulësi fiton! Ajo për të cilën duhet të jeni të vetëdijshëm janë fjalët e shumta që mund t’i bëjnë bisedat edhe më të vështira dhe të dërgojnë mesazhe të gabuara. Më 28/10 Afërdita hyn në shenjën e Peshores dhe kjo është një ngjarje jashtëzakonisht pozitive për ju! Pra, nëse keni durim duket se fundi i muajit do t’ju dëmshpërblejë dhe ka mundësi që mund të ketë mundësi jo vetëm për njohje të reja, por edhe për një lulëzim të një dashurie të re. Nëse jeni tashmë në një lidhje, momentet e këndshme me partnerin tuaj duket se rriten ndjeshëm.

Puna dhe Ekonomia

Këtë muaj duhet të përqendroheni në çështje që lidhen me punën e përditshme, pasi duket se mund të ketë disa keqkuptime ose keqkuptime midis jush dhe kolegëve tuaj. Mundohuni të mos përcillni diçka që keni dëgjuar ose diçka për të cilën nuk jeni të sigurt, pasi ka shumë të ngjarë të ekspozoheni. Nga data 10 deri më 25/10 duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë kur vendosni detyrimet profesionale. Duket se nga njëra anë nuk do të jetë aq e lehtë të përqendrohesh në to pasi 100 gjëra do të kalojnë nëpër mendjen tënde në të njëjtën kohë dhe nga ana tjetër do të ketë vështirësi komunikimi për shkak të prapavijës, e cila mund të komplikojë gjërat. Kah fundi i muajit do të ketë më shumë mundësi për të gjetur një zgjidhje dhe për të zgjidhur punë që kishin disa kërkesa që nga fillimi i këtij muaji.

GAFORRJA

Për ju Gaforre, Tetori është një muaj i veçantë dhe fakti që përveç planetëve retrogradë që do të ketë (Mërkuri, Marsi, Urani, Neptuni) do të ketë dy hënë të plotë, një në fillim dhe një në fund! Hëna e plotë e parë që do të zhvillohet në 2/10 në boshtin Dashi-Peshorja tregon se do të duhet të investoni vëmendjen tuaj dhe ndoshta kohën tuaj në marrëdhëniet e biznesit dhe çështjet familjare dhe kjo është diçka që do të shihet nga fillimi i muajit. Kjo Hënë e Plotë ka shumë të ngjarë të zgjohet e shtypur profesionalisht dhe gjëra që nuk mund t’i arrinit duke rezultuar në një humor të “rëndë”. Më 15/10 Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Akrepit, kështu që deri në fund të muajit duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe komunikimit dhe gjithçkaje që lidhet me të (takime, biseda, diskutime). Në mes të muajit dhe konkretisht më 16/10 Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Peshores mund të krijojë një atmosferë të tensionuar në bashkëpunime dhe marrëdhënie personale, prandaj përpiquni sa të mundni të mbani një profil të ulët dhe të shmangni vendimet përfundimtare. Më 23/10 hyrja e Diellit në shenjën e Akrepit do të çojë interesin tuaj më shumë në jetën tuaj personale dhe më pak në gjithçka tjetër! Më 28/10, Mërkuri, duke vazhduar rrugëtimin e tij në prapavijë, do të kalojë shenjën e Peshores dhe kjo tregon se ditët e fundit të muajit, mund të sjellin keqkuptim në çështjet në lidhje me shtëpinë tuaj ose disa çështje familjare. Më 31/10, Hëna e dytë e plotë zhvillohet në boshtin Demi-Akrep, i cili mund të hapë një çështje të re romantike.

Dashuria

Afërdita do të jetë në shenjën e Virgjëreshës nga 3/10 dhe kjo tregon se do të keni mundësinë të komunikoni me njerëz të rinj përmes personave që janë në ambientin tuaj të ngushtë. Takimi përmes miqve dhe të njohurve të përbashkët është një nga skenarët më të mundshëm për këtë muaj. Sigurisht, për shkak të faktit që Merkuri do të lëvizë mbrapsht nga 15/10, marrëdhëniet nga e kaluara gjithashtu hyjnë në lojë! Nëse tashmë jeni në një lidhje duhet të jeni shumë të kujdesshëm me mënyrën se si lëvizni në të pasi klima që do të jetë në tetor nuk do të jetë shumë e dobishme për marrëdhëniet ndërpersonale. Tensionet mund të lindin kështu që nëse doni t’i shmangni ato duhet të mendoni dy ose tre herë para se të vendosni se si doni të lëvizni për çështje specifike. Nëse jeni i lirë me hyrjen e Diellit në shenjën e Akrepit më 23/10, duket se do të ketë diçka shumë interesante në jetën tuaj personale, e cila do të ndryshojë klimën e periudhës së mëparshme. Afërdita hyn në shenjën që sundon Peshoren më 28/10, duke rritur shanset për një romancë të re romantike.

Puna dhe Ekonomia

Këtë muaj ju duhet të jepni një bazë të veçantë për bashkëpunimet tuaja, si dhe për çështjet profesionale, si dhe Hëna e Plotë që do të zhvillohet në 2/10 dhe Hëna e re më 16/10 do të krijojë një atmosferë shpërthyese për të cilën mund të thuhet shumë. Mundohuni të shmangni lëvizjet impulsive edhe nëse ndiheni nën presion pasi duket se nuk lëvizni bazuar në interesin tuaj. Në minusin e këtij muaji është Merkuri në prapavijë nga 15/10 i cili tregon se komunikimi për të zgjidhur çdo keqkuptim ose keqkuptim nuk do të jetë i dobishëm. Për këto arsye, do të ishte mirë të mbani një listë pritjeje për plane dhe veprime të reja në lidhje me punën gjatë gjithë tetorit. Nga muaji tjetër do të jetë më e lehtë për të marrë një pamje më të mirë të çështjeve të lidhura me punën.

LUANI

Për Luanët Tetori është një muaj që duket se vjen me shumë punë dhe përgjegjësi për ju! Hëna e plotë që do të zhvillohet më 2/10 në boshtin Dashi-Peshorja mund të sjellë disa diskutime me njerëz që janë në mjedisin tuaj më të gjerë dhe më të afërt, të cilat do të zbulojnë pika “problematike” të marrëdhënies tuaj. Ju duhet të përpiqeni të zgjidhni çdo ankesë ose keqkuptim me një humor të mirë dhe jo me nervozizëm. Rrugëtimi i kundërt i Mërkurit në shenjën e Akrepit nga 15/10 tregon se dhjetë ditët e para të muajit ju duhet të rrisni shpejtësinë tuaj në mënyrë që të jeni në gjendje të bëni punë të rëndësishme – posaçërisht nëse lidhen me çështje familjare – para mesit të muajit sepse pas është më e vështirë dhe më shumë kohë. Më 16/10 një Hënë e re që do të zhvillohet në shenjën e Peshores mund të krijojë një atmosferë shpërthyese ose në mjedisin tuaj të ngushtë ose në mjedisin tuaj të punës. Edhe një herë duhet të shmangni lëvizjet që mund të shtojnë karburant në zjarr. Hyrja e Diellit në shenjën e Akrepit më 23/10 ndryshon plotësisht klimën dhe krijon nevojën që ju të kaloni kohë në shtëpi për të karikuar bateritë tuaja. Tani është koha për të forcuar marrëdhënien tuaj me disa njerëz, veçanërisht nëse ata janë anëtarë të familjes tuaj. Më 28/10 rrugëtimi i kundërt i Mërkurit vazhdon të kalojë në shenjën e Peshores, diçka që mund të krijojë efektin e “telefonit të dëmtuar” kur komunikoni me të tjerët. Muaji mbyllet me një surprizë të dytë të Hënës së Plotë në 31/10 në boshtin Demi-Akrepi i cili nxjerr në pah çështjet profesionale.

Puna dhe Ekonomia

Këtë muaj, Afërdita do të jetë në dy shenja të zodiakut, duke treguar se do të ketë surpriza në çështjet që lidhen me jetën tuaj personale. Më 3/10 ajo do të bëjë hyrjen e saj në shenjën e Virgjëreshës, gjë që tregon se siguria emocionale do të bëhet përparësia juaj. Është e mundur të ndjeni nevojën për tu afruar me partnerin tuaj, por duhet të keni kujdes në mënyrën se si përpiqeni që të mos duket si presion ndaj tij. Rrugëtimi i kundërt i Mërkurit në shenjën e Akrepit nga 15/10 nuk do të ndihmojë në komunikimin, prandaj është më mirë të mos keni ndonjë konflikt, pasi nëse krijohen, do të jetë e vështirë të zgjidhen. Nëse jeni i lirë, ka shumë të ngjarë që të filloni të mendoni për një person nga e kaluara, por do të ishte mirë të mos bëni ndonjë lëvizje bazuar në emocione impulsive. Nga 28/10 kur Afërdita do të jetë në shenjën e Peshores, do të jetë më e lehtë për ju që të shpreheni dhe të tregoni interesin tuaj për një person. Pra, në fund të muajit nuk përjashtohet që të ketë njohje të reja ose komunikim me një person që dëshironi.

Puna dhe Ekonomia

Proverbi që thotë se “shumë punë e ha masterin” ju përshtatet si një dorezë këtë muaj pasi duket se do të ketë disa detyrime ditore, punë dhe punë që nuk mund të presin. Afërdita do të jetë në Virgjëreshë për pjesën më të madhe të muajit (deri më 27/2) duke treguar se përveç transaksioneve të biznesit do të ketë edhe disa transaksione financiare. Ju duhet të bëni më të mirën tuaj nëse keni ndonjë negociatë financiare gjatë këtij muaji. Ju nuk duhet të harroni se Merkuri do të jetë në një rrugëtim të kundërt nga 15/10, diçka që mund të krijojë pengesa në qasjen dhe komunikimin e njerëzve me të cilët keni marrëdhënie profesionale. Nëse doni të shmangni keqkuptimet dhe keqkuptimet në mjedisin tuaj profesional, duhet t’i jepni një bazë të shkëlqyeshme komunikimit.

VIRGJËRESHA

Për Virgjëreshat Tetori është një muaj i rëndësishëm pasi gjatë tij duket se do të ketë një klimë të çuditshme e cila mund të sjellë ndryshime në disa zona. E veçanta për këtë muaj – përveç Marsit të kundërt në shenjën e Dashit dhe Merkurit të kundërt në shenjën e Akrepit – është se ai ka dy Hënë të Plota që tregojnë një klimë të ngarkuar. E para që do të zhvillohet në 2/10 në boshtin Dashi-Peshorja nxjerr në pah “plagët” e së kaluarës, të cilat do të rëndojnë gjendjen tuaj shpirtërore. Tani është koha për t’i menaxhuar ata në mënyrë që të mund t’i lini pas, por për ta bërë atë duhet të jeni të vendosur të bëni vetëkritikën tuaj. Gjysma e dytë e muajit mund të krijojë disa keqkuptime dhe kjo do të ndihmohet nga rrugëtimi i kundërt i Mërkurit në shenjën e Akrepit nga 15/10. Mërkuri në këtë shenjë mund të sjellë çështje që shqetësojnë grupe njerëzish në të cilët ju keni një rol aktiv. Shmangni lëvizjet intensive dhe vendimet që dini se mund të provokojnë polemikë, veçanërisht në mes të muajit, pasi Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Peshores më 16/10 mund të shkaktojë reagime të forta dhe të krijojë një atmosferë të tensionuar. Për fat të mirë, kjo nuk do të zgjasë shumë pasi në 23/10 hyrja e Diellit në shenjën e Akrepit sjell lajme të mira për ju që mund të vijnë nga njerëz në mjedisin tuaj miqësor. Më 28/10, Merkuri, duke vazhduar rrugëtimin e tij të kundërt, kalon në shenjën e Peshores dhe zhvendos interesin tuaj në sektorin financiar. Marrëveshjet financiare, negociatat, si dhe çdo gjë që lidhet me të ardhurat dhe shpenzimet do të kenë një shkallë shtesë të vështirësisë për shkak të komunikimit. Tetori bën një dalje dinamike me Hënën e dytë të Plotë që zhvillohet më 31/10 në boshtin Demi-Akrepi i cili mund t’ju çojë në ndryshimin e planeve, veçanërisht nëse ato lidhen me një udhëtim apo trajnim.

Dashuria

Tetori sjell gjithashtu një lajm të mirë për ju pasi hyrja e Afërditës në shenjën tuaj të zodiakut më 3/10 tregon se edhe nëse ka çështje që do t’ju irritojnë, edhe nëse jeta e përditshme ka mjaft detyrime, jeta juaj personale do të lëvizë gjatësi vale krejtësisht të ndryshme. Nëse jeni tashmë në një lidhje, mos harroni se momentet që do të kaloni me partnerin tuaj do t’ju krijojnë humorin dhe do të karikojnë bateritë tuaja. Nëse gjeni kohë për të filluar një aktivitet së bashku do të jetë edhe më mirë për ju! Nëse jeni përsëri të lirë me qëndrimin e Afërditës në shenjën tuaj të zodiakut deri më 27/10, duket se do të gjendet diçka që do të zgjojë interesin tuaj dhe do t’ju vendosë në procesin e përqendrimit në fushën romantike. Me rastin e një njohjeje të re, është e mundur të investoni më shumë kohë në veten tuaj, të bëni disa blerje (natyrisht kësaj duhet t’i kushtoni vëmendje për shkak të Merkurit të kundërt) dhe të rinovoheni nga maja deri te thonjtë! “Pika e zezë” e këtij muaji është Mërkuri në prapavijë i cili mund të krijojë pengesa atje ku nuk ekzistojnë. Nëse doni ta shmangni këtë skenar, përqendrohuni te komunikimi, pasi këtu fillojnë të gjitha!

Puna dhe Ekonomia

Këtë muaj do të përqendroheni më shumë në atë që fitoni nga puna juaj dhe nëse ato ju mbulojnë ato do të jenë forca juaj lëvizëse. Në rast se mendoni se nuk po fitoni atë që dëshironi dhe atë që meritoni, atëherë ka shumë të ngjarë që të largoheni nga puna në vendin e dytë, si rezultat i së cilës do të ketë vonesa të konsiderueshme në detyrimet profesionale. Mundohuni të shmangni skenarin e mësipërm nëse nuk doni të ekspozoheni ndaj njerëzve që janë hierarkikisht më të lartë se ju në punë. Gjatë muajit, për shkak të rrugëtimit të kundërt të Mërkurit, mund të ndodhin disa keqkuptime, prandaj duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë çdo gjëje që thuhet ose nga ju ose nga ju, në mënyrë që të zvogëloni sa më shumë shanset e gabimeve.

PESHORJA

Peshore e dashur Tetori është një muaj intensiv gjatë të cilit do të ketë disa riorganizime veçanërisht në çështjet që lidhen me marrëdhëniet personale dhe profesionale. E para nga dy Hënat e Plota që do të zhvillohen këtë muaj, do të zhvillohet në 2/10 në boshtin tuaj (Dashi-Peshorja). Kjo Hënë e plotë do të nxjerrë në pah disa ankesa të cilat do të përcaktojnë evolucionin e marrëdhënieve të rëndësishme. Është shumë e mundur të ndiheni se për disa gjëra “nyja në krehër” ka mbërritur, por përsëri ju duhet t’i rregulloni ato me kujdes dhe pa vendime impulsive. Më 15/10 Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Akrepit dhe mund të krijojë të dhëna të reja për çështje që kanë të bëjnë me sektorin financiar. Është gjithashtu e mundur që paratë që ju përkasin ose diçka që ju takon ju kthehen juve. Hëna e re shpërthyese që do të zhvillohet më 16/10 në shenjën tuaj të zodiakut, ju thotë të keni shumë kujdes me çështjet e marrëdhënieve ndërpersonale, si dhe çështjet familjare. Nëse mund të shmangni zgjidhjen e çështjeve të rëndësishme këto ditë, do të ishte më së miri. Humori impulsiv që do të ekzistojë nga të gjithë mund të sjellë veprime dhe reagime që nuk do të jenë aspak të dobishme. Më 23/10 hyrja e Diellit në shenjën e Akrepit krijon një klimë tjetër dhe terren të përshtatshëm për të zgjidhur disa çështje financiare. Në ditët e fundit të muajit, Mërkuri, duke qenë në prapavijë, do të kalojë në shenjën tuaj të zodiakut dhe mund të ndikojë në komunikimin midis jush dhe të tjerëve. Muaji mbyllet me Hënën e plotë që do të zhvillohet në boshtin Demi-Akrep më 31/10 gjë që mund t’ju çojë drejt vendimeve të papritura që do të habisin shumë.

Dashuria

Afërdita hyn në shenjën e Virgjëreshës më 3/10 dhe tregon se pjesën më të madhe të muajit do të ketë lëvizje në çështjet emocionale, por shumica e tyre do të lëvizin prapa skenave. Nëse tashmë jeni në një lidhje, bëni vetëkritikën tuaj dhe shmangni marrjen e përgjegjësisë për çdo gjë të gabuar që i ndodh partnerit tuaj. Nëse jeni përsëri të lirë ka shumë të ngjarë që përsëri të keni kontakte me një person që vjen nga e kaluara. Në çdo rast, duhet të keni parasysh që komunikimi këtë muaj për shkak të Merkurit të kundërt mund të jetë i vështirë për këtë nëse nuk doni të keqkuptoheni, fjalët duhet të jenë të qarta. Kah fundi i muajit më 28/10, hyrja e Afërditës në shenjën tuaj të zodiakut, sjell një ajër rinovimi në çështjet që kanë të bëjnë me jetën tuaj personale. Një njohje e re, një marrëdhënie e re ose përmirësimi i një marrëdhënie ekzistuese janë disa nga skenarët e mundshëm. Mos lejoni që çështjet e së kaluarës të ndikojnë në marrëdhëniet në të tashmen, thjesht mbani mësimet që ju kanë dhënë pasi aty do të jetë thelbi.

Puna dhe Ekonomia

Këtë muaj mund të mendoni se nuk përshtateni në disa bashkëpunime ose se ka disa çështje që nuk ekzistonin në periudhën e mëparshme. Ka shumë të ngjarë që çështjet që ju shqetësojnë të ekzistojnë paraprakisht, ju thjesht nuk u keni dhënë atyre rëndësinë që u jepni tani. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në 2/10, Marsi i kundërt që vazhdon rrugëtimin e tij në shenjën e zodiakut përballë Dashit dhe Merkuri në prapavijë në Akrep nga 15/10 krijojnë një skenë të çuditshme edhe në marrëdhëniet e biznesit. Ajo që duhet të mbani mend gjatë gjithë muajit është të mos bëni lëvizje impulsive pasi këto do të jenë të lehta, por vendimet profesionale kanë nevojë për mendim dhe vëmendje në mënyrë që të mos futeni në një cikël vicioz veprimesh të gabuara. Nga 23/10 e tutje do të jetë më e lehtë për të negociuar çështjet e punës.

AKREPI

Akrep i dashur, Tetori është një muaj plot surpriza, prandaj duhet të bëni lëvizje të kujdesshme në mënyrë që surprizat të jenë të këndshme dhe jo të pakëndshme. Më 2/10, e para nga dy Hënat e Plota që do të ndodhin gjatë saj, zhvillohet në boshtin Dashi-Peshorja. Kjo Hënë e Plotë mund të krijojë disa pengesa në jetën tuaj të përditshme ose edhe të rrisë ngarkesën tuaj të punës. Kjo nga ana tjetër do t’ju bëjë të ndiheni të stresuar, por duhet të shmangni lëvizjet impulsive, pasi presioni nuk do të jetë një këshilltar i mirë për ju. Më 15/10 Merkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën tuaj të zodiakut, duke treguar që periudha tjetër do të ketë disa momente keqkuptimesh, gabimesh dhe keqkuptimesh të mundshme. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm me çdo gjë që thoni për të zvogëluar shanset për të pasur shumë vështirësi në komunikim. Një ditë pas 16/10 Hëna e re që do të ndodhë në shenjën e Peshores është shpërthyese dhe nuk përjashtohet që të ju vë në procesin e ndjekjes së doktrinës “çfarëdo që nuk zgjidhet, pritet”. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm në mes të muajit pasi ka shumë të ngjarë që dy ose tre persona në mjedisin tuaj të ngushtë të paguajnë për të. Më 23/10 gjendja juaj shpirtërore do të ndryshojë ndjeshëm për mirë, pasi Dielli do të kalojë në shenjën tuaj të zodiakut, duke përuruar muajin e ditëlindjes tuaj! Tani është koha për të marrë një rol aktiv në gjërat që ju shqetësojnë dhe për t’i dhënë përparësi vetes. Më 28/10, Merkuri, duke vazhduar rrugëtimin e tij të kundërt, kalon në shenjën e Peshores, duke krijuar një terren të përshtatshëm për fjalët të cilat, megjithatë, do të thuhen në sfond. Muaji mbyllet me Hënën e plotë të dytë që do të zhvillohet më 31/10 në boshtin tuaj (Demi-Akrepi) i cili sjell ndryshime në marrëdhënie dhe bashkëpunime.

Dashuria

Afërdita hyn në shenjën e Virgjëreshës në 3/10 dhe tregon se muaji, me gjithë vështirësitë që do të ketë në zona të tjera, mund të krijojë një terren të përshtatshëm për të bërë njohje të reja në nivelin personal. Komunikimi do të luajë një rol të rëndësishëm ose në zhvillimin e një njohjeje të re ose në atmosferën e mirë të një marrëdhënie ekzistuese, por rrjedha e kundërt e Mërkurit tregon se mund të lindin keqkuptime. Nëse jeni tashmë në një lidhje mos lejoni që njerëzit e tjerë të përfshihen në të edhe nëse ata kanë qëllimet më të mira, pasi ka shumë të ngjarë që problemet të lindin midis jush dhe partnerit tuaj. Nëse jeni i lirë, duket se mund të ketë një kthim të një personi nga e kaluara, por para se të vendosni duhet të peshoni pro dhe kundër për të parë nëse ka garanci romantike. Më 28/10 Afërdita do të kalojë shenjën e zodiakut që sundon Peshoren dhe nga pozicioni i saj i ri do të favorizojë veçanërisht një romancë të fshehtë ose disa takime të cilat, për ndonjë arsye, do të qëndrojnë në “padukshmëri”. Do të ishte mirë të mos merrni vendime përfundimtare në lidhje me jetën tuaj personale gjatë këtij muaji, pasi duket se shpejt do të ndryshoni mendim për to.

Puna dhe Ekonomia

Puna do të bëjë që pamja e saj të ndihet gjatë tetorit dhe nuk përjashtohet që të duhet t’i kushtoni më shumë kohë, në mënyrë që të jeni në gjendje të zgjidhni çështjet profesionale. Merkuri në prapavijë në shenjën tuaj të zodiakut nga mesi i muajit tregon se nuk do të jetë e lehtë të komunikoni me njerëzit që janë në mjedisin tuaj të punës, për këtë ju duhet durim dhe këmbëngulje në mënyrë që të jeni në gjendje të përfundoni punën tuaj. Nga 23/10 me hyrjen e Diellit në shenjën tuaj të zodiakut, do të jetë më e lehtë të sillni në punën tuaj disa punë dhe detyrime profesionale, të cilat kishin disa pengesa në fillim të muajit. Hëna e Plotë që do të ndodhë në boshtin tuaj më 31/10 ju çon në vendime në lidhje me zhvillimin e marrëdhënieve të biznesit, por duhet të keni konsideruar me kujdes lëvizjet tuaja, pasi rezultatet e tyre do të jenë të vështira të ndryshohen.

SHIGJETARI

Shigjetarë të dashur, Tetori do t’ju vërë në procesin e rishikimit të disa lëvizjeve që keni bërë në të kaluarën e afërt dhe që ka të ngjarë të lidhen me jetën tuaj personale. Hëna e Plotë që do të ndodhë në boshtin Dashi-Peshorja në 2/10 tregon se gabimet e marrëdhënieve romantike të së kaluarës do të vijnë në plan të parë të cilat do t’ju krijojnë një gjendje të rëndë shpirtërore. Nuk përjashtohet që ato t’ju drejtojnë drejt vendimeve të cilat, nëse bëni “të nxehta”, nuk do të jenë të lehta për t’u zbatuar ose për t’u mbështetur. Më 15/10, Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Akrepit, duke treguar se në periudhën tjetër vlen të jesh pak më i dyshimtë, në mënyrë që t’i japësh një bazë të veçantë zgjedhjes së njerëzve që do të ndajnë çështjet e tua. Hëna e re shpërthyese që do të zhvillohet në shenjën e Peshores më 16/10 ka shumë të ngjarë të sjellë në pah tekstet e këqija të marrëdhënieve romantike dhe miqësore. Më 23/10 klima do të ndryshojë në mënyrë drastike dhe hyrja e Diellit në shenjën e Akrepit do të kontribuojë në këtë, pasi do të krijojë nevojën që ju të largoheni nga njerëzit dhe situatat që krijojnë “zhurmë”. Më 28/10, Merkuri, duke qenë në prapavijë, kalon në shenjën e Peshores, duke sjellë edhe një herë në pah çështjet midis miqve. Ky muaj ka një surprizë pasi gjatë tij një Hënë e Plotë do të zhvillohet më 31/10 në boshtin Demi-Akrep, i cili ndriçon veprimet në prapaskenë të periudhës së mëparshme.

Dashuria

Afërdita do të hyjë në shenjën e Virgjëreshës më 3/10 dhe tregon se këtë muaj do të përqendroheni në çështje që lidhen me punën, duke lënë jetën tuaj personale në vendin e dytë. Ju do të duhet të mbani një ekuilibër midis sektorit profesional dhe romantik sidomos nëse jeni në një lidhje dhe nuk doni të fillojnë probleme mes jush dhe partnerit tuaj. Rrugëtimi i kundërt i Mërkurit në shenjën e Akrepit tregon se gjysma e dytë e muajit do të jetë shumë kërkuese për sa i përket komunikimit, madje edhe për marrëdhëniet tuaja personale. Nëse jeni të lirë ka shumë të ngjarë që diçka e këndshme të ndodhë në jetën tuaj personale kah fundi i muajit. Kjo do të ndihmohet nga hyrja e Afërditës në shenjën e Peshores më 28/10, e cila mund t’ju tregojë se një person në mjedisin tuaj miqësor është i interesuar për ju! Ajo që duhet të mbani mend në çdo rast është se rrjedha e kundërt e Mërkurit mund të bëjë të vështirë afrimet veçanërisht emocionale dhe kjo është diçka që do të përcaktojë mënyrën e veprimit!

Puna dhe Ekonomia

Këtë muaj, duket se do të shfaqen disa detyrime pune, si dhe çështje profesionale që vijnë nga e kaluara por nuk janë zgjidhur deri më tani. Nevoja për të mbyllur çështjet e së kaluarës do të jetë e dukshme gjatë tetorit, pasi nëse nuk do ta bëni, do të jetë shumë e vështirë për të zgjidhur çështjet e së tashmes. Gjatë gjysmës së dytë të muajit kur do të fillojë rrugëtimi i kundërt i Mërkurit në shenjën e Akrepit, duhet të jeni shumë të kujdesshëm me sfondin e disa rasteve profesionale. Për këtë arsye, shmangni marrjen e vendimeve të rëndësishme për punën tuaj këtë muaj, ose nëse kjo nuk ndodh, duhet të keni marrë parasysh detajin më të vogël para se të merrni një vendim. Nga fundi i muajit, me hyrjen e Afërditës në shenjën e Peshores, klima në punë do të ndryshojë dhe do të jetë më e lehtë për të gjetur pikat e kontaktit me njerëzit që takoni profesionalisht.

BRICJAPI

Për Bricjapët, Tetori është një muaj vendimtar pasi gjatë tij do të ketë dy Hënë të Plotë një në 2/10 dhe një në 31/10, Mërkuri do të fillojë rrugëtimin e tij të kundërt dhe në to nuk duhet të harrojmë Marsin e cila ka qenë prej kohësh i kundërt në shenjën e Dashit. Sa më sipër kompozon një skenë shpërthyese dhe tregon se duhet të jeni shumë të kujdesshëm me çdo lëvizje që bëni – posaçërisht në fushën profesionale – ose në disa raste që lidhen me shtëpinë tuaj. Hëna e plotë e parë që do të zhvillohet në boshtin Dashi – Peshorja më 2/10 do të sjellë në plan të parë ankesa të forta që keni nga të tjerët dhe kjo mund të krijojë distanca midis jush dhe të dashurit tuaj. Më 15/10 Merkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Akrepit, duke treguar se gjysma e dytë e muajit mund të ketë shtyrje ose vonesa në plane, si dhe disa probleme që mund të ekzistojnë në komunikim. Më 16/10 ka një Hënë të re intensive në shenjën e Peshores e cila mund të krijojë situata që do t’ju bëjnë presion dhe mund t’ju çojnë në lëvizje impulsive. Ky muaj nuk është një kohë e mirë për të marrë vendime përfundimtare, kështu që mbani një qëndrim pritës e shikues edhe nëse mendoni se tani është koha për të ndryshuar gjithçka. Nga 23/10 klima do të përmirësohet ndjeshëm dhe hyrja e Diellit në shenjën e Akrepit do të kontribuojë në këtë, gjë që do t’ju bëjë të kuptoni se keni miq shumë mbështetës. Më 28/10, Merkuri, duke vazhduar rrugëtimin e tij të kundërt, kalon për një kohë në shenjën e Peshores, duke rivendosur çështjet profesionale të periudhës së mëparshme. Muaji mbyllet me Hënën e plotë të dytë që do të zhvillohet më 31/12 në boshtin Demi-Akrep i cili mund t’ju bëjë të ndryshoni “kursin e lundrimit” në një çështje emocionale.

Dashuria

Hyrja e Afërditës në shenjën miqësore për ju të Virgjëreshës më 3/10 tregon se pavarësisht vështirësive të tij, këtë muaj do të keni komunikim dhe njohje me njerëz që do të jenë veçanërisht interesantë. Nëse jeni të lirë, është e mundur të takoni një person të ri përmes njerëzve përreth jush, dhe kjo njohje do të jetë pushimi i këndshëm i tetorit. Nëse tashmë jeni në një lidhje, përpiquni të mos transferoni presionin e punës ose punët që po mendoni mes jush dhe partnerit tuaj, në mënyrë që të mos ketë tensione. Rrugëtimi i kundërt i Mërkurit në shenjën e Akrepit tregon se komunikimi nuk do të jetë një detyrë e lehtë këtë muaj, diçka që duhet ta mbani në mend gjatë bisedave ose me partnerin tuaj ose nëse jeni i lirë me dikë që ju intereson. Nga 23/10 klima do të fillojë të përmirësohet ndjeshëm pasi që duket se do të keni zgjidhur disa çështje që ju kanë zënë intensivisht gjatë gjithë muajit. Hyrja e Afërditës në shenjën e Peshores më 28/10 tregon se fillon një periudhë kur një njohje personale mund të zhvillohet në një mjedis profesional

Puna dhe Ekonomia

Tetori është një muaj që do të ketë pak nga gjithçka pasi duket se nga njëra anë do të ketë tensione në lidhje me çështjet profesionale, por nga ana tjetër do të ketë mundësi për të zgjidhur njëherë e përgjithmonë çështjet që ishin ende pezull në të kaluarën. Hëna e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Dashi- Peshorja në 2/10 krijon një atmosferë shpërthyese në punë, por ju do të fitoni nëse nuk rrëmbeheni prej saj dhe nuk bëni një lëvizje të nxituar. Ky muaj nuk favorizon rrezikun dhe asgjë që nuk është planifikuar mirë. Nga fundi i muajit do të jetë më e lehtë për të gjetur pjesën e artë për çështje që ju kanë shqetësuar shumë në të kaluarën. Me hyrjen e Afërditës në shenjën e Peshores më 28/10, nuk përjashtohet që të ketë disa mundësi pune.

UJORI

Për Ujorët Tetori është një muaj që do t’ju vë në procesin e rishikimit të disa marrëdhënieve personale që në të kaluarën dhanë mostra që nuk ishin të këndshme për ju. Hëna e plotë që do të zhvillohet në boshtin Dashi-Peshorja më 2/10 ndoshta do të sjellë në plan të parë një lidhje romantike të papërfunduar, disa ankesa që keni nga partneri juaj ose disa ankesa që keni nga njerëz që janë pranë jush. Mundohuni t’i rregulloni ato deri në mes të muajit, pasi atëherë fillon rrugëtimi i kundërt i Mërkurit në shenjën e Akrepit (15/10) dhe komunikimi do të fitojë një shkallë të vështirësisë. Hëna e re që do të zhvillohet në shenjën e Peshores më 16/10 tregon se në periudhën tjetër është e mundur të ndryshoni mendim për disa plane që keni pasur në mendje dhe në këtë do të luajë një rol mendimi i njerëzve që janë pranë jush. Më 23/10 Dielli hyn në shenjën e Akrepit dhe fillon një periudhë gjatë së cilës ia vlen të jesh aktiv në sektorin profesional, pasi duket se kjo do të japë fryte. Më 28/10, Merkuri, duke qenë në prapavijë, kalon në shenjën e Peshores, duke sjellë përsëri në plan të parë ëndrrat, qëllimet dhe ambiciet që ishin ngrirë për disa kohë. Muaji mbyllet me një Hënë të Plotë që do të zhvillohet më 31/10 në boshtin Demi-Akrep dhe tregon se në periudhën e ardhshme boshti karrierë-familje do të jetë në qendër të vëmendjes.

Dashuria

Në ditët e para të muajit duket se do të përqendroheni më shumë në çështje praktike të jetës suaj personale, kështu që nëse tashmë jeni në një lidhje, nuk duhet të shpërqendroheni nga ajo dhe t’i kushtoni vëmendje të njëjtë ndjenjave që ju sollën pranë partnerit tuaj. Hyrja e Afërditës në shenjën e Virgjëreshës në 3/10 i rrit emocionet, i bën ato edhe më të forta, diçka që forcon pasionin mes jush dhe personit para jush. Nëse jeni i lirë në kombinim me Merkurin e kundërt në shenjën e Akrepit nga 15/10 ka të ngjarë që një person nga e kaluara të bëjë paraqitjen e tij. Aventurat romantike nuk do të mungojnë këtë muaj, por ka mundësi që garancitë romantike që po kërkoni të mos ekzistojnë. Nga 10 në 25/10 është një periudhë gjatë së cilës duhet të jeni shumë të kujdesshëm nëse tashmë jeni në një lidhje apo jeni të lirë, pasi duket se do të ketë pengesa komunikimi dhe keqkuptime të mundshme në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Nga 28/10 e në vazhdim, me hyrjen e Afërditës në shenjën e Peshores, fillon një periudhë shumë e mirë për ju, e cila duket se sjell në derën tuaj një person shumë interesant.

Puna dhe Ekonomia

Puna këtë muaj do të “vjedhë” shumë nga koha juaj dhe vëmendja, por ajo ku duhet të bazoheni është tek komunikimi që do të jetë me njerëzit në mjedisin tuaj profesional. Eshtë shumë e mundur të krijoni një imazh të gabuar për disa çështje profesionale dhe duhet të përpiqeni të mos e përforconi atë me disa biseda të gabuara. Rrugëtimi i kundërt i Merkurit do të krijojë shtyrje ose vonesa të planeve të biznesit, por kjo tregon se mbase tani nuk është koha e duhur për të vazhduar me disa prej tyre. Nga 23/10 me hyrjen e Diellit në shenjën e Akrepit, do të jetë më e lehtë për të zgjidhur disa çështje profesionale që krijuan stres dhe presion në të kaluarën. Dhjetë ditët e fundit të muajit janë të përshtatshme për ju që të investoni në imazhin tuaj profesional dhe të përqendroheni në qëllimet tuaja profesionale.

PESHQIT

Peshqit e dashur, Tetori është një muaj që do t’ju vërë në procesin e kthimit mbrapa dhe fillimin e rimendimit të çështjeve të së kaluarës, personalisht ose profesionalisht, pasi mendoni se ato mbajnë diçka tuajin. E para nga dy Hënat e Plota që do të zhvillohen gjatë këtij muaji do të zhvillohen në 2/10 në boshtin Dashi-Peshorja dhe do të nxjerrin në pah përsëri çështjet ekonomike të së kaluarës. Eshtë e mundur të fajësoni veten për disa lëvizje të gabuara që keni bërë në këtë fushë, por do të ishte mirë të përqendroheni në të tashmen, pasi është e vetmja gjë që keni aftësinë për të menaxhuar dhe ndryshuar. Mbani mësimet e së kaluarës por mos i lini të “ndjekin” të tashmen tuaj.Më 15/10 Mërkuri fillon rrugëtimin e tij të kundërt në shenjën e Akrepit, diçka që mund të krijojë tension në jetën tuaj personale. Komunikimi do të luajë një rol të rëndësishëm në zgjidhjen e tensioneve prandaj jepni përparësi diskutimeve. Një ditë pas 16/10 ka një Hënë të re intensive në shenjën e Peshores që mund të sjellë në shesh të zmbrapsur nga e kaluara. Hyrja e Diellit në shenjën e Akrepit më 23/10 krijon ekstroversion dhe nevojë për komunikim, diçka që do të forcojë marrëdhënien tuaj me njerëz të veçantë. Më 28/10, Merkuri, duke qenë i kundërt, kalon në shenjën e Peshores, duke sjellë përsëri në ballë personat e së kaluarës! Ky muaj i trazuar mbyllet me Hënën e Plotë që do të zhvillohet në boshtin Demi-Akrep më 31/10, duke sjellë informacion që do të ndryshojë mënyrën e shikimit të disa fytyrave.

Dashuria

Afërdita shkel në shenjën e Virgjëreshës këtë muaj, ku do të jetë nga 3 në 27/10, duke krijuar një tokë pjellore – megjithë shqetësimin e përgjithshëm që mund të ekzistojë gjatë tetorit – për njohjet e reja. Nëse tashmë jeni në një lidhje me një person që ju mbulon, është e mundur që të ketë diskutime që mund t’ju çojnë të bëni hapin tjetër në marrëdhënien tuaj. Nëse jeni përsëri të lirë ka shumë të ngjarë që të takoni një person që do t’ju vjedhë zemrën dhe është e mundur të filloni një marrëdhënie me të. Rrugëtimi i kundërt i Mërkurit gjatë gjysmës së dytë të muajit, tregon se në këtë skenar mund të ketë kthime të njerëzve të së kaluarës, por duhet t’i shikoni me shumë kujdes dhe të mos josheni nga fjalët që nuk do t’i përgjigjen realiteti. Më 28/10 Afërdita kalon në shenjën e Peshores dhe tregon se periudha tjetër do të sjellë ndjenja mjaft të forta për ju, të cilat do t’ju afrojnë fjalë për fjalë ose me partnerin ose-nëse jeni të lirë- me një person që do të takoni!

Puna dhe Ekonomia

Puna mund të mos jetë në përparësitë tuaja këtë muaj, por nuk duhet ta lini atë në autopilot, pasi do të ketë disa çështje që kërkojnë vëmendje, pasi ato duket se fshehin kurthet. Komunikimi gjithashtu ka nevojë për vëmendje këtë muaj pasi ka të ngjarë të çojë në keqkuptime dhe keqkuptime për njerëzit me të cilët punoni ose për çështje të lidhura me punën. Gjysma e parë e muajit nuk është e lehtë, kështu që shmangni çdo lëvizje që do të ndryshojë të dhënat që ekzistojnë deri më tani. Nga 23/10 e tutje, me hyrjen e Diellit në shenjën e Akrepit, do të jetë më e lehtë të kontaktoni me disa njerëz që lidhen me punën tuaj dhe të bëni diskutime, të cilat do të zgjidhin disa çështje që janë krijuar.

Horoskopi u mundësua nga Jorgo Pulla.