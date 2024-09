DASHI

Gjatë ditës së sotme yjet ju farorizojnë, kështu që mundohuni të shfrytëzoni këtë avantazh. Në planin afektiv disa mosmarrëveshje të vogla me partnerin. Mundohuni të qetësoheni.

DEMI

Duhet ti mbani sytë hapur në sektorin ekonomik, për të evituar shpenzimet. Në ambientin e punës kjo fazë do të rezultojë mjaft pozitive. Në planin afektiv do të viheni në provë nga partneri juaj.

BINJAKET

Do të jeni të tërhequr nga ideja për ti lejuar vetes moment qetësie dhe relaksi duke kombinuar me miqtë tuaj një mbrëmje argëtuese. Në ambientin e punës një ndryshim i vogël do të thyejë rutinën e zakonshme.

GAFORRJA

Ndonjëherë jeta rezervon evente të papritura që mund t’ju shkaktojnë dhembje, por mos u shqetësoni pasi do të jetë vetëm një fazë momentale. Në planin afektiv tregohuni të kujdesshëm mbi vendet që frekuentoni, pasi nuk do të keni përkrahjen e partnerit tuaj.

LUANI

Nuk do të keni nevojë për miratime për të qenë të sigurt në suksesin tuaj. Në jetë janë gjëra të vogla që e bëjnë të rëndësishëm dhe unik udhëtimin tuaj. Në planin afektiv ndonjëherë të pendoheni bën që edhe shoqëria t’ju admirojë.

VIRGJERESHA

Gjatë ditës së sotme yjet do ju përkrahin në ambientin e punës duke u bërë pjesë e projekteve mjaft interesante. Në planin afektiv do të keni emocione të forta ndaj sjelljeve të partnerit tuaj.

PESHORJA

Gjatë ditës së sotme ndikimet planetare ju favorizojnë sidomos në sektorin afektiv. Në ambientin e punës duhet të konsolidoni pozicionin tuaj, pavarësisht rreziqeve që ju paraqiten.

AKREPI

Edhe pse do të jeni të bindur se keni të drejtë do ju duhet të jeni më të përmbajtur ne debatet me partnerin tuaj. Në ambientin e punës do të mundoheni të jepni më të mirën nga vetvetja pavarësisht lodhjes.

SHIGJETARI

Do të jenë të favorizuara raportet ndërpersonale. Në ambientin e punës do të dialogoni me një epror tuajin që do jua njohë meritat tuaja profesionale. Në planin afektiv mund të merrni një ftesë të papritur por në të njëjtën kohë edhe të mirëpritur.

BRICJAPI

Me yjet në favorin tuaj, asgjë nuk mund t’ju frenojë gjatë ditës së sotme. Në planin afektiv nuk do të arrini të kuptoni një sjellje të partnerit tuaj duke u ballafaquar hapur me të.

UJORI

Do të bezdiseni sot nga sjellja e dikujt që do e keni pranë. Yjet ju sugjerojnë të tregoheni indiferent. Në sektorin afektiv do të tërhiqni shumë persona pas vetes suaj, falë një fushe magnetike që ndodhet pranë jush këtë periudhë.

PESHQIT

Gjatë ditës së sotme yjet ju këshillojnë të keni mjaft durim për tu përballuar më gjithë impenjimet në punë. Në planin afektiv do të ndjeheni të vlerësuar e të shpërblyer. Një këshillë: dëgjoni zemrën tuaj.