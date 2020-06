Ditmir Bushati tha se beson se brenda presidencës Gjermane e cila e merr më 1 korrik dhe e mban për 6 muaj mund të nis procesi i hapjes së bisedimeve për integrimin e vendit.

Bushati tha se brenda këtij sesioni parlament do të kalojmë reformën zgjedhore, do ngremë gjykatën Kushtetuese, do adresojmë opinionin e Venecias edhe për ligjin anti-shpifje etj. Kjo do të ndihmojë në hapjen e bisedimeve me BE.

“Brenda këtij sesion parlamentar do të kalojmë reformën zgjedhore, të bëjmë funksionale Gjykatën Kushtetuese, të rishikojmë sipas opinionit të Venecias me ligjin anti-shpifje dhe të japim prova bindëse në kuadrin negociues të përcaktojë një protokoll integrimi për Shqipërinë.

Po te punohet fort gjatë presidencës Gjermane do të hapim negociantat, e cila e merr më 1 korrik”, tha Bushati. Shqiptarja.com