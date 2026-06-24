Teksa Botërori 2026 po shkon drejt mbylljes së fazës së grupeve për kompanitë e basteve është koha e parashikimeve paraprake. Në këtë moment skuadra favorite për triumfin final është pikërisht Franca e kuotuar me koefiçentin 4,00, ndërsa arritja e saj në finalen e tretë radhazi është me koefiçentin 3,00.
Menjëherë në vendin e dytë, është Argjentina skuadra kampione në fuqi e botës që tani ka një koeficient 6,00 nga 9,00 që e kishte në fillim. Pas skuadrës Albiceleste vijnë Anglia e Spanja të dyja me koefiçent 7,00 ndërsa Portugalia e Cristiano Ronaldos kuotohet me 12,00.
Pavarësisht fitores me Haitin, Brazili i Carlo Ancelottit kalon nga koefiçenti 12,00 në 16,00 për fitoren finale, të njëjtat kuota për Gjermaninë dhe Holandën, ndërsa SHBA kanë koefiçent 25,00.
Por ndërsa Franca është favorite për fitoren e Botërorit, për shënuesin më të mirë të kampionatit, kompanitë e basteve thonë se do të jetë Lionel Messi i kuotuar me koefiçentin 2.75. Ndërsa Mbappe kuotohet me 3,00, Haaland ka koefiçentin 7,00, Kane me 9,00 dhe Cristiano Ronaldo kuotohet me 25,00.
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