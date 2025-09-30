Muaji Tetor është një periudhë e rëndësishme për të gjithë ne, pasi ky muaj është i njohur si “muaji i balancave” dhe lidhet ngushtë me shenjën e Peshoreve. Të gjitha shenjat e zodiakut do të ndihen të ndikuara nga energjitë e kësaj periudhe, ku kërkohet ekuilibër, harmoni dhe një qasje e matur ndaj ndryshimeve që mund të lindin. Për shumë shenja, tetori sjell mundësi të reja, si në aspektin profesional, ashtu edhe në atë personal. Astrologia dhe numerologia Liza Gjika e ftuar në “Rreze Dielli” në Report TV nën drejtimin e Androniki Kolka, sjell parashikimin e detajuar të horoskopit për këtë muaj, ku secila shenjë do të gjejë pasqyrën e saj, si dhe udhëzime për të kaluar me sukses këtë periudhë të mbushur me mundësi dhe sfida. Nga mundësitë për rritje profesionale tek zhvillimet sentimentale, Tetori ofron një terren të pasur për reflektim dhe veprime të zgjuara.
Dashi
Ka filluar një periudhë të re, me nisma të reja dhe zgjedhje të freskëta në aspektin sentimental. Jeni në një fazë të mirë, me një hapësirë të qetë për të marrë vendime, pa ankth.
Demi
Eshtë në fazën e qetësisë, por ka kaluar disa vështirësi brenda vetes. Ka bërë disa shpenzime të tepërta, por do të fillojë të ecë përpara. Duhet të veprojë me kujdes dhe të ruajë qetësinë për të kaluar këtë periudhë.
Binjakët
Ky muaj mund të sjellë mundësi për Binjakët që të përforcojnë marrëdhëniet e tyre profesionale dhe personale. Për shkak të ndikimeve pozitive të Peshoreve, që kërkojnë harmoni dhe balancë, Binjakët mund të ndjehen të frymëzuar të veprojnë me maturi dhe mençuri, veçanërisht në marrëdhëniet ndërpersonale. Në aspektin profesional, tetori mund të ofrojë mundësi të reja për avancim. Do të ndiheni të sigurt dhe të qartë për hapat që duhet të hidhni. Nga ana tjetër, në aspektin personal, periudha mund të jetë më emocionuese dhe të kërkojë më shumë angazhim në marrëdhëniet tuaja, duke kërkuar gjithmonë ekuilibrin mes lirisë dhe afeksionit.
Gaforrja
Mund të përjetojë ankth gjatë këtij muaji, por ka mundësi për ngritje në detyrë. Duhet të kujdeset të mos i japë rëndësi thashethemeve, pasi ato do të zgjidhen vetë me kalimin e kohës. Mos u shqetësoni shumë për ndjenjat, sepse mund të dëmtoni shëndetin tuaj.
Luani
Eshtë i prirur për aventura dhe lojëra fati. Ky është një muaj i shkëlqyer për ju për mundësi të mëdha dhe mund të keni suksese të rëndësishme në punë. Jeni në momentin e duhur për të marrë vendime të rëndësishme.
Virgjëresha
Ka prioritete të rëndësishme, sidomos në aspektin sentimental, por duhet të shmangë nxitimin. Bëni analizat tuaja për veten dhe mos e mendoni gjithmonë atë që duan të tjerët. Puna aktuale do të jetë e mjaftueshme dhe nuk është koha për të kërkuar një pozicion më të lartë.
Peshorja
Muaji tetor është periudha kur Peshorja është në elementin e saj të natyrshëm. Ky është muaji i saj dhe do të ndihen të fuqizuar dhe të mbështetur nga energjitë e tij. Peshoret do të kenë mundësinë të rishikojnë prioritetet e tyre dhe të rikthejnë balancën në aspektet e ndryshme të jetës. Ata mund të marrin vendime të rëndësishme, veçanërisht në aspektin profesional dhe personal, duke u fokusuar në ruajtjen e paqes dhe ekuilibrit. Në aspektin sentimental, Peshorja ka mundësi të krijojë marrëdhënie të qëndrueshme dhe të thella. Ky është një muaj i shkëlqyer për ata që kërkojnë një lidhje të fortë dhe të ndershme. Ndërsa në aspektin profesional, mund të sjellë mundësi të reja për rritje dhe sukses, por kërkohet që të veproni me kujdes dhe të bëni zgjedhje të matura për të mbajtur balancën mes punës dhe jetës personale.
Akrepi
Ka një mundësi të shkëlqyer për realizimin e një udhëtimi, por duhet të jetë i kujdesshëm, pasi ka mundësi për disa shtysa nga ana e familjes, sidomos nga ana e nënës. Kjo është një periudhë e favorshme për të ecur përpara.
Shigjetari
Ka një muaj të shkëlqyer në aspektin e karrierës, famës dhe mundësive financiare. Ka shumë oferta të reja në fushën profesionale që do t’ju ndihmojnë të arrini më shumë.
Bricjapi
Ka kaluar sfida të vështira, por i ka kapërcyer me sukses. Problemi i tij qëndron brenda familjes, ku nuk thuhen gjithmonë gjërat ashtu siç janë. Ky muaj do t’ju ndihmojë të arrini një ekuilibër më të madh dhe do t’ju bëjë më të fortë.
Ujori
Mund të përfitojë nga proceset gjyqësore që kanë qenë të zvarritura. Ky është muaji kur ato do të mbyllen dhe do të merrni fundin që prisnit. Gjithashtu, ky muaj është shumë pozitiv për t’i marrë gjërat më seriozisht dhe më shtruar.
Peshqit
Mund të jenë të ndërlikuar këtë muaj për shkak të ndikimeve të eklipsit. Por ky muaj ofron mundësi për stabilizim, edhe pse mund të ndiheni të tensionuar. Nuk është koha për t’u shqetësuar shumë, pasi gjithçka do të qetësohet në fund të muajit. Po ashtu, pas një periudhe tensioni në familje, ky muaj është i përshtatshëm për të gjetur ekuilibrin.
Leave a Reply