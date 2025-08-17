Presidenti francez Emmanuel Macron u shpreh pesimist për qëllimet e Moskës, para takimit të rëndësishëm që do të zhvillohet nesër me Presidentin amerikan Donald Trump në Uashington.
“Më pyetni nëse mendoj se Putin dëshiron paqe. Mendoj se përgjigjja është jo,” tha Macron, duke theksuar se “situata është jashtëzakonisht serioze, jo vetëm për Ukrainën, por edhe për Europën.”
Presidenti francez theksoi se qëllimi i partnerëve europianë është “një paqe e fortë dhe e qëndrueshme për Ukrainën” dhe riafirmoi se “duam që integriteti territorial i Ukrainës të respektohet.”
Macron nënvizoi gjithashtu se qëllimi i bisedimeve të së hënës në Uashington mes Presidentit amerikan Donald Trump dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky është të paraqitet një front i bashkuar mes Ukrainës dhe aleatëve të saj europianë.
“Nëse tregojmë dobësi sot ndaj Rusisë, po hapim rrugën për konflikte të ardhshme,” theksoi Macron.
Në këtë klimë, ai shtoi se Europa duhet të tregojë forcë dhe vendosmëri.
“Nëse Europa dëshiron të jetë e lirë dhe e pavarur, duhet të frikësohet dhe të jetë e fortë. Nëse jemi të dobët sot, do të paguajmë një çmim të rëndë nesër,” paralajmëroi ai.
Duke iu referuar Ukrainës, Macron theksoi se “asnjë vend nuk mund të pranojë humbjen e territorit nëse nuk ka garanci të qarta sigurie për territorin që i mbetet.”
Ai theksoi se Ukraina “duhet të jetë e përfaqësuar në çdo bisedë për të ardhmen e saj,” duke nënvizuar se formimi i ushtrisë ukrainase përbën “këtëherë shtyllën kryesore të çdo garancie sigurie.”
Macron theksoi se qëllimi i së hënës është të paraqitet “një front i bashkuar mes Ukrainës dhe aleatëve europianë,” ndërsa nënvizoi nevojën për një “fazë të re diplomatike për Ukrainën,” duke bërë të qartë se “Europa duhet të jetë pranë tryezës kur bëhet fjalë për çështjet europiane.”
Në përfundim, ai vuri theksin se për të arritur një “marrëveshje paqeje
