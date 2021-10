Profesori i mjekësisë dhe sociologjisë në Yale, Nikolaos Christakis u shpreh se nëse të gjithë do të vaksinoheshin ‘lufta’ ndaj pandemisë do të përfundonte më shpejt.

”83% e popullsisë duhet të jetë imune, qoftë nga vaksinimi ose nga sëmundjet,“- tha Christakis

Sipas mediave greke, Christakis, i cili shpjegoi fazat e pandemisë dhe dha një përgjigje se kur do të përfundojë beteja me armikun e padukshëm duke thënë se jemi shumë afër fundit të saj.

“Sipas mendimit tim, ne nuk jemi në fillim të fundit të pandemisë, por po i afrohemi fundit të fillimit,“- tha profesori.

Profesori e ndan pandeminë në faza. E para është faza në të cilën po jetojmë akoma, e alarmit epidemiologjik, e cila do të vazhdojë derisa një përqindje e mjaftueshme e popullsisë të vaksinohet ose të sëmuret.

“ Është rreth 83%. Diferencë e madhe. 83% e popullsisë duhet të jetë imune, qoftë nga vaksinimi ose nga sëmundjet. Rezulton për shumë arsye, se është më e sigurt të tejkalosh normën e vaksinimit. Kështu që unë mendoj se ne kemi nevojë për të paktën 85%, ndërsa me stafin fillestar, ne mund ta bëjmë atë me një përqindje shumë më të ulët. “Por virusi është bërë më ngjitës, dhe për shkak se virusi është bërë më ngjitës, unë mendoj se tani, për të qenë të sigurt, ne duhet të vaksinojmë 85 ose 90% të popullsisë, pavarësisht nëse jemi të vaksinuar apo të infektuar, ” tha ai tha.

Dhe pastaj, në 2022, do të kalojmë në fazën e dytë që sipas profesorit do të jetë faza e ‘shërimit’ por që do të lërë edhe pasoja shumë të rënda.

“ Është si një valë, një cunami që ka shkatërruar tokën dhe që është vala që ka ardhur dhe vazhdon dhe ka shkatërruar të gjitha shtëpitë dhe në fund uji largohet. Dhe tani duhet të pastrojmë. Domethënë, si një zjarr, gjithçka digjet, pastaj zjarri përfundon dhe ne duhet të rindërtojmë shtëpitë, etj. Kjo është faza e dytë të cilën them se do ta përjetojmë nga viti ’22 e tutje. 2022 deri në ’23 -’24 përafërsisht. Më e keqja në këtë fazë të dytë do të jenë problemet që virusi do të lërë pas. Për çdo person që vdes nga Covid, rreth 5 do të kenë probleme me zemrën, veshkat, mushkëritë”,- shtoi Christakis./m.j