Një evolucion i jashtëzakonshëm po ndodh në fushën e trajtimit të kancerit, duke sjellë rezultate që konsideroheshin të paimagjinueshme deri pak vite më parë. Megjithatë, kjo përmbysje pozitive po shoqërohet me një sfidë masive për komunitetin mjekësor global. Gjatë takimit të Shoqatës Amerikane të Onkologjisë Klinike (ASCO) — ngjarja më e rëndësishme në botë për këtë fushë, e mbajtur në Çikago — onkologët ngritën alarmin mbi “enigmën” e efekteve anësore të gjeneratës së re të medikamenteve.
Ekspertët e pranishëm theksuan se ky “cunami terapeutik” kërkon me ngulm aftësi të reja diagnostikuese, pasi profilet e toksicitetit të ilaçeve moderne ndryshojnë rrënjësisht nga ato të kimioterapisë tradicionale. Njohja e vonuar e këtyre simptomave specifike po kthehet në një faktor reziku që mund të rrisë shkallën e vdekshmërisë te pacientët.
Nga imunoterapia te qelizat CAR-T, kërcënimet e reja e të rralla
Në sesionin e posaçëm të titulluar “Nga agjentët e rinj te ngjarjet e reja të padëshiruara”, mjekët analizuan me hollësi ndërlikimet që vijnë nga trajtimet që po zgjasin ndjeshëm mbijetesën, si imunoterapia, konjugatet e ilaçeve me antitrupa dhe terapitë gjenetike të qelizave CAR-T.
Një nga problemet kryesore është se këto efekte mund të jenë afatgjata, komplekse dhe të vazhdojnë edhe pas ndërprerjes së mjekimit. Dr. Lucie Heinzerling nga Spitali Universitar i Mynihut solli si shembull hipofizitin — një inflamacion i rrezikshëm i gjëndrës së hipofizës që shkaktohet nga ilaçet frenuese të pikave të kontrollit imunitar, e që shpesh anashkalohet nga mjekët:
“Duhet të jemi të vetëdijshëm se nevojitet ekspertizë për të diagnostikuar dhe trajtuar në mënyrë adekuate efektet anësore, veçanërisht ato më të rralla që lidhen me refuzimin e trajtimit ose ato më komplekse. Mjekët duhet t’i edukojnë pacientët rreth efekteve anësore që duhet të presin dhe t’i inkurajojnë ata të raportojnë simptomat e tyre te mjeku i tyre në vend që, siç ndodh shpesh, t’i minimizojnë ato.”
Dr. Heinzerling shtoi se të dhënat e fundit tregojnë se pacientët ndihen ende të informuar në mënyrë të pamjaftueshme nga mjekët e tyre mbi ndërlikimet afatgjata.
Ndikimet fatale në shikim, lëkurë dhe sistemin e frymëmarrjes
Gjatë punimeve të kongresit u vunë në dukje disa simptoma të reja klinike që prekin zona specifike të trupit, të cilat kërkojnë ndërhyrje urgjente multidisiplinare.
Onkologët renditën disa nga efektet anësore më kritike:
Pseudomikocisti, ndërlikim në kornenë e syrit që shkakton dhimbje të forta dhe shikim të turbullt (i lidhur me antitrupat e konjuguar me ilaçe).
Uveiti Inflamator dhe retinopatia, sëmundje që pa trajtim të shpejtë çojnë në shkëputje totale të retinës.
Sindroma e miastenisë gravis, një sëmundje kronike autoimune që prek nervat kraniale.
Në lidhje me rrezikun e lartë të prekjes së sistemit nervor, Dr. Lauren Dalvin nga Klinika e njohur “Mayo” në Rochester u shpreh:
“Efektet më serioze mund të ndikojnë më pas në nervat kraniale ose të çojnë në sindromën e miastenisë gravis, një sëmundje kronike autoimune. Është veçanërisht e rëndësishme të njihet shpejt kjo sindromë, sepse depresioni i frymëmarrjes që shoqërohet me të mund të jetë fatal.”
Qasja e re, regjistrat online dhe multidisiplinariteti
Përballë kësaj situate, mesazhi kryesor që vjen nga kongresi i ASCO 2026 është nevoja urgjente për një rrjet bashkëpunimi mes onkologëve dhe specialistëve të fushave të tjera (neurologë, oftalmologë, endokrinologë). Për të ndihmuar mjekët në mbarë botën, Dr. Heinzerling ka krijuar tashmë një regjistër ndërkombëtar online mbi efektet anësore të imunoterapisë, i cili mbledh dhe analizon të dhënat mbi reaksionet më të rralla dhe serioze.
Përfundimi është i qartë: në epokën e mjekësisë së avancuar, pacienti duhet të jetë plotësisht i përgatitur dhe i mirëinformuar për çdo simptomë, pasi suksesi i betejës ndaj kancerit nuk varet më vetëm nga eliminimi i tumorit, por edhe nga menaxhimi i mbrojtjes së organizmit gjatë procesit.
