Ambasadori italian Fabricio Bucci deklaron në Euronews Albania se shumë shpejt do të ketë zhvillime të rëndësishme në vendin tonë në lidhje me hetimet për përgjimet e klanit mafioz “Ndrangheta”, ku përmenden edhe zyrtarë dhe biznesmenë shqiptarë.

“Ka një bashkëpunim të ngushtë, dy prokuroritë janë duke komunikuar me njëra-tjetrën. Do të ketë zhvillime të rëndësishme së shpejti. Nuk mund të flas me detaje për arsye që ti i imagjinon, por po punohet, dy prokurorët po komunikojë”, shprehet ambasadori në një intervistë për ‘Ilva Now’.

Ambasadori shpjegoi se nga ana e prokurorisë italiane janë nxjerrë vetëm disa përgjime, kjo në bazë të kodit të procedurës penale në Itali, teksa paralajmëroi gjithashtu se ka edhe përgjime të reja që ende nuk janë publikuar.

“Hetimi në Itali është në hapat e para, janë dhënë masat e para të sigurimit personal, janë publikuar disa përgjime, pasi në Itali kodi i procedurës penale thotë se kur prokuroria akuzon persona jep masa të sigurimit personal.

Duhet të zbulojë faktet në bazë të të cilave bëhen këto arrestime, pra janë bërë publike disa përgjime por jo të gjitha”, tha ambasadori italian teksa shtoi se fakti që edhe në Shqipëri do të ketë vazhdimësi të hetimeve./a.p