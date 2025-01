Bloomberg më herët shkruante se paundi britanik mund të bjerë deri në 8% dhe më pas disa ekspertë të huaj kanë folur për këtë çështje.

Sipas mediave të huaja, ndërsa tregjet u hapën këtë mëngjes, paundi u drejtua drejt 1.21 dollarëve, niveli më i ulët që nga nëntori i vitit 2023.

Por Tony Redondo, themelues në Cosmos Currency Exchange, tha se rënia mund të shkojë deri në 1.15 dollarë, shkruan A2 CNN.

“Fundi është prekur tashmë me mbi 2.5% kundrejt euros dhe me gati 5% kundrejt dollarit që nga Krishtlindjet,” tha ai në komentet e dhëna për Money by Newspage.

“Priten rënie të mëtejshme në të gjithë bordin. Ato pritet të jenë më të heshtura ndaj euros, duke pasur parasysh frikën e stagflacionit që rri pezull mbi ekonominë e eurozonës dhe paralizën politike në dy ekonomitë e saj kryesore, Gjermaninë dhe Francën”.

“Kundër dollarit, paundi mund të vazhdojë të bjerë i lirë. Të dhënat vetëm sa shtojnë idenë që mbërthejnë tregjet se Rezerva Federale do të lëvizë ngadalë në uljen e normave të interesit në SHBA në vitin 2025, në një ekonomi që vazhdon të jetë më e mirë”.

“Shto faktin se inaugurimi i Trump tani është pak më shumë se një javë larg dhe efekti negativ ekonomik që planet e tij tarifore mund të kenë si në Britaninë e Madhe ashtu edhe në ekonomitë e eurozonës, mund të shohin tregtinë e paundit në 1.15 dollarë ose më të ulët ndaj monedhës së gjelbër”, përfundoi eksperti, shkruan A2 CNN.