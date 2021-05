Kryeministri Zoran Zaev, në intervistën për portalin e Brukselit, Politiko, ka theksuar se mossuksesi i BE-së, për fillimin e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, do të ndikojë jo vetëm për këto dy vende, por edhe për rajonin më të gjerë të Ballkanit Perëndimor, në veçanti për Kosovën dhe Bosnjë e Hercegovinën. Sipas Kryeministrit Zaev, kjo do të ndikojë në rritjen e hapësirës për forca tjera në rajon, duke përmendur Rusinë dhe Kinën.

Përkundër të gjitha mossukseseve, Kryeministri Zaev, ka potencuar se është optimist se BE-ja mund t’i kthejë terrenet e humbura, nëse së shpejti i fillon negociatat e anëtarësimit.

“Zhgënjimi që është paraqitur në 5-6 muajt e fundit mund të kthehet me një mesazh të fuqishëm për zgjerimin me vendet që e meritojnë, kurse RMV-ja dhe Shqipëria me të vërtetë meritojnë ta bëjnë hapin e ardhshëm”, ka deklaruar Kryeministri Zaev në intervistën për portalin e Brukselit, Politico.

Zaevi në intervistën për Politico shpreson se qeveritë më të fuqishme perëndimore, duke llogaritur këtu edhe administratën e Presidentit amerikan, Joe Biden, do të ndihmojnë në zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Nëse nuk ka progres, paralajmëroi Zaevi, procesi i zgjerimit do të jetë i ngrirë së paku një vit e gjysmë, siç u shpreh, për shkak të zgjedhjeve në Bullgari por edhe në Gjermani e Francë.

/a.r