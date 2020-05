Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim përcolli ditën e sotme një deklaratë të forte ku shprehej se uron që palët politike të mos kenë bërë ndonjë marrëveshje në kurriz të reformës në Drejtësi.

Nëse ndjekim rrjedhën kronologjike të zhvillimeve, një paralajmërim i ngjashëm është bërë më herët edhe nga ish Kryetari i Komisionit të Posaçëm për Reformën e Drejtësisë, Fatmir Xhafaj.

Ky I fundit, në seancën paralamentare të datës 12 shkurt 2020, ka folur për një skenar të ngjashëm të përmendur nga kryediplomatja e lartë amerikane.

Teksa ka përcjellë një mesazh për hapat që po hidheshin drejt drejtësisë së re, Xhafaj ka kërkuar përgjegjshmëri kur vinte fjala te ndryshimet që do të kryeshin në ligjet e reformës.

Pak përpara se Kuvendi të vinte dy projektligje që lidheshin me reformën në drejtësi, deputeti Xhafaj në vijim të deklaratave në Komisionin e ligjeve, i kërkoi kolegëve socialist të bëjnë kujdes sa herë të tilla iniciativa të reja ligjore prekin reformën në drejtësi.

Ndër të tjera Xhafaj shprehej:

“Ka vetëm një rrugë për ta adresuar, zbatimi i reformës në drejtësi e cila ka në fokus të saj, goditjen e fenomenit të pandëshkueshmërisë. Jemi realisht në një moment delikat të reformës. Zbatimi i saj ka hyrë në një pikë kritike. Kërkohet një analizë e kujdesshme për të kuptuar problematikat e vrejtura dhe mënyrën se mund ti adresojmë ato dhe vecanërisht : rritjen e ritmit të procesit të vetingut dhe një prioritizim më të mirë të cështjeve në shqyrtim, nevojën për një rol më proaktiv të dy këshillave, funksionimin e shpejtë të ILD, një përshpejtim të procesit të funksionimit të GjL dhe GjK, rolin e shkollës së magjistraturës në plotësimin e boshllëkut të madh të krijuar në system etj. Ne jemi maxhoranca që e udhëhoqëm hartimin e reformës në drejtësi. Kemi përgjegjësinë historike për zbatimin e drejtë të saj. Kuvendi duhet të marri përgjegjësitë dhe të tregoj më shumë proaktivitet në këtë mision të rëndësishëm dhe aq të mirëpritur nga qytetarët. Sot jemi të vonuar nesër mund të jetë shumë vonë”, shprehej Xhafaj në fjalën e tij, duke shtuar se:

“Dëshiroj të nënvizoj një çështje të rëndësishme në vlerësimin tim. Konstatohet një përpjekje për të ndryshuar paksa me lehtësi ligjet e reformës në drejtësi. Natyrisht nuk ka tabu për këtë, sepse sic dihet nuk ka një ligj perfekt ashtu sic nuk ka edhe një ligj cudibërës. Për më tepër ne sot nuk vuajmë nga mungesa e ligjeve, por nga zbatimi i drejtë dhe proaktiv i tyre.

Shihni rastin konkret. Kjo dispozitë, neni 152 është ndryshuar në korrik të vitit që shkoj dhe sot vjen përsëri për amendim. Kur ndryshojmë ligjet duhet të jemi shumë të kujdesshëm pasi druaj që shpeshherë, problematikat që mund të kemi në zbatim kërkojmë t’i kapërcejmë me zgjidhjen më të lehtë, amendimin e ligjit. Jo rrallë gjendemi edhe nën presionin e institucioneve ligjzbatuese, që e shohin këtë si një lloj komoditeti për punën e tyre. Mendoj se kjo është një qasje e gabuar. Ndaj e shoh një gjë shumë pozitive faktin që na u tha në komision se së bashku me misionet partnere (OPDAT dhe EURALIUS) është duke u bërë një analizë e thelluar për të kuptuar çfarë është pjesë e gabimeve tona dhe çfarë është pjesë e nevojave që ka për t’u mbështetur me ndryshime në ligjet përkatëse. Sepse ndryshe ne mund të synojmë tju vëmë vetulla mekanizmave të caktuar apo institucioneve të sapo ngritura, por mund t’i prishim sytë reformës në drejtësi cka do të ishte me pasoja afatgjata”, shprehej Fatmir Xhafaj në seancën e datës 12 shkurt.

