“Kam përshtypjen se shumë shpejtë do të kemi edhe dy dosje të tjera”, kështu është shprehur analisti Lorenc Vangjeli lidhur me dosjet më të nxehta nga SPAK.

I ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan, Lorenc Vangjeli u shpreh se këto dy dosje që ai paralajmëron se do të hapen kanë të bëjnë me lidhjen mes politikës, biznesit dhe krimit si dhe gjithashtu dosja e dytë e cila ka të bëjë me një zyrtar shumë të lartë.

Lorenc Vangjeli: Sot ne kemi ndezur një projektor në këto skutat e errëta të pushtetit dhe ne shikojmë dritë. Ndërkohë që po të paralajmëroj se kam përshtypjen se shumë shpejtë do të kemi edhe dy dosje të tjera. Njëra që do të jetë klasike që nesër kur të dalë në publik do të themi që është rasti gjithashtu klasik i lidhjes mes politikës, biznesit dhe krimit. Është një dosje shumë e rëndësishme e cila në një mënyrë apo në një tjetër ndikon edhe vendimet politike që pritet të merren së shpejti, ndoshta deri në faktin që Shqipëria...

Blendi Fevziu: Pyetja e thjeshtë që përdorim në Shqipëri, kë do të fusin brenda Lorenc?

Lorenc Vangjeli: Po të shohim. Dhe një dosje tjetër për një zyrtar shumë të lartë.Në këtë rast nuk bëhet fjalë për individ, por themi që këtu ka rënë sistemi.

