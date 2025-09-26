Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, ka paralajmëruar se veprimet e Presidentit të SHBA-ve, Donald Trump mund t’i “vënë flakën” rajonit të Lindjes së Mesme.
Sipas mediave të huaja, komentet Pezeshkian i bëri në një intervistë me rrjetin partner amerikan NBC News.
Pezeshkian tha se Trump pretendon se “administrata e tij ka ardhur për të krijuar paqe, por rruga që ata kanë ndërmarrë do t’i vërë flakën të gjithë rajonit”.
Ai vazhdoi duke thënë se Irani “nuk ka filluar kurrë një luftë” dhe “nuk do të fillojë kurrë ndonjë luftë”.
“Por kushdo që na sulmon, ne do të bëjmë çmos për t’i dhënë përgjigjen më të fortë”, tha ai.
“Ne me siguri do t’i rrisim kapacitetet tona çdo ditë në mënyrë që të parandalojmë që dikush të na sulmojë”, shtoi ai më tej.
Ai foli pasi Trump përshëndeti operacionin e SHBA-së, ku shtatë bombardues amerikanë B-2 hodhën bomba mbi objektet kryesore bërthamore të Iranit në qershor.
“Asnjë vend tjetër në botë nuk do të kishte bërë atë që bëmë ne”, i tha presidenti amerikan OKB-së të marten.
“Asnjë vend tjetër nuk ka pajisjet për të bërë atë që bëmë ne, ne kemi armët më të fuqishme në tokë, ne urrejmë t’i përdorim ato”, ishte një pjesë e asaj që tha Trump në OKB.
