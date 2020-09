“Prioriteti numër një duhet të jetë vaksinimi i disa njerëzve në të gjithë shtetet, në vend të të gjithë njerëzve në disa shtete”.

Kjo është jo vetëm një domosdoshmëri morale por për shëndetin publik, si dhe një domosdoshmëri ekonomike.

Fillimisht, kur furnizimi me vaksinë është i kufizuar, përparësi duhet t’i jepet vaksinimit të punonjësve thelbësorë dhe atyre që janë më të rrezikuar, përfshirë të moshuarit dhe ata me sëmundje bashkëshoqëruese.

Kjo deklaratë u bë nga drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus, në një konferencë shtypi nga Gjeneva, këtë të premte.

“Në botën tonë të ndërlidhur, nëse njerëzit në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme humbin vaksinat e tyre kundër Covid-19, virusi do të vazhdojë të shkatërrojë dhe rimëkëmbja ekonomike do kërkojë më shumë kohë”, shtoi ai, duke kujtuar rëndësinë e qasjes së barabartë në vaksinat për të gjithë.

g.kosovari