I ftuar në emisionin Arena nga Dritan Hila, në RTV ORA, mjeku dhe dejtuesi i Intermedica, Dr. Vasil Llajo ka thënë se me 42 raste të mërkurën me koronavirus në vendin tonë, Shqipëria mund të jetë në pikën kritike të saj, dhe apeloi që të kemi kujdes pasi koronavirusi nuk ka ikur.

Vasil Llajo: Jemi në fazën e dytë që ndodhi hapja, dhe me hapjes pritej që të ndodhin rastet e reja, në Greqi thuhej se me hapjen të kemi der inë 50 raste të reja quhet e pranueshme ,dhe nga e enjta deri të hënën kishte mbi 90 raste , gati 25 raste në ditë, dhe në Shqipëri jemi me 42 sot, dhe mund të jemi në prangun kritik në të cilë duhet t’i thërrasim mendjes se duhet të kemi kujdes, se virusi nuk na ka harruar, këtu midis këmbëve tona është, ne nuk duhet të harrojmë.

/e.rr