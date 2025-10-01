Kremlini tha të hënën se Rusia po punon për të forcuar forcat e saj të armatosura, duke iu përgjigjur një pyetjeje në lidhje me një vërejtje të Sekretarit të Mbrojtjes të SHBA-së, Pete Hegseth, se Shtetet e Bashkuara duhet të përgatiten për luftë për të siguruar paqen.
“Ne gjithashtu preferojmë të forcojmë forcat tona të armatosura në çdo mënyrë të mundshme, duke vazhduar të mbështesim plotësisht paqen, duke mbetur të hapur për zgjidhjen e të gjitha problemeve, përfshirë krizën ukrainase, përmes negociatave diplomatike dhe kontakteve politike”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov.
Kremlini gjithashtu paralajmëroi udhëheqësit europianë se Rusia do të ndjekë penalisht çdo person ose vend që vjedh paratë e saj dhe tha se vjedhja e aseteve ruse do të dëmtonte depozitat dhe investimet evropiane.
I pyetur në lidhje me një intervistë me Axios në të cilën Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Kievi ishte gati të thoshte se do të kërkonte të rifitonte territorin e tij vetëm përmes mjeteve diplomatike në të ardhmen, Peskov tha se kishte një pauzë në procesin e negociatave. Ai theksoi se Kievi, i cili akuzon Moskën për bërjen e kërkesave të paarsyeshme që përbëjnë dorëzim, nuk duket se po nxitohet për të rinisur bisedimet.
Zëdhënësi i presidentit rus tha gjithashtu se ishte budallallëk që Ukraina të akuzonte Rusinë për bombardimin e termocentralit bërthamor Zaporizhia në jug të Ukrainës, pasi Moska kontrollon objektet e centralit.
Centrali masiv i ndërtuar nga sovjetikët po ftohet nga gjeneratorë dizelë emergjence për të nëntën ditë me radhë, pasi një linjë e jashtme e energjisë elektrike dështoi. Peskov u tha gazetarëve se Rusia po bënte gjithçka që mundte për të siguruar sigurinë e centralit, i cili, sipas tij, ishte sulmuar vazhdimisht nga forcat ukrainase. Kievi ka akuzuar forcat ruse për bombardimin e centralit.
Rusia e ka kontrolluar stacionin, më të madhin në Evropë, që nga ditët e para të fushatës së saj ushtarake në Ukrainë. Stacioni mbetet afër vijave të zjarrit midis forcave ruse dhe ukrainase.
Leave a Reply