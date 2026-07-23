Qeveria britanike ka deklaruar se forcat e saj të armatosura janë në gatishmëri të lartë dhe të gatshme 24 orë në 7 për të mbrojtur vendin nga çdo kërcënim të mundshëm, pas një paralajmërimi serioz të Gardës Revolucionare të Iranit.
Paralajmërimi iranian erdhi pasi Irani ka shprehur kundërshtimin e fortë ndaj përdorimit të bazave ushtarake britanike nga bombarduesit amerikanë B-52 ose avionë të tjerë strategjikë amerikanë për operacione në rajonin e Gjirit Persik.
“Forcat tona të Armatosura janë gati të mbajnë të sigurt Mbretërinë e Bashkuar nga çdo lloj sulmi, qoftë në tokën tonë apo nga jashtë”, tha një zëdhënës i qeverisë britanike.
Zëdhënësi shtoi se mbrojtja e Britanisë mbështetet në një sistem të integruar dhe të shtresuar të mbrojtjes ajrore dhe raketore, që përfshin: Anijet e Marinës Mbretërore (Royal Navy), Forcat Tokësore (British Army), Forcat Ajrore Mbretërore (Royal Air Force).
Këto forca janë të pajisura me teknologji të avancuara dhe punojnë në bashkëpunim të ngushtë me aleatët e NATO-s për të garantuar sigurinë e hapësirës ajrore britanike.
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