Është dita e 1.328-të e luftës në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe ai i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, kanë folur dy herë brenda dy ditësh në telefon, duke diskutuar për mbrojtjen ajrore.
Të dy kanë biseduar gjithashtu për raketat Tomahawk, të cilat Kievi i ka kërkuar Uashingtonit. Sipas Financial Times, Shtetet e Bashkuara prej muajsh po i ofrojnë Ukrainës informacione të rëndësishme të inteligjencës për sulmet e thella me dronë në territorin rus. Kremlini e ka përshkruar këtë si “një moment dramatik të përshkallëzimit”.
Trump: “Tani do të përqendrohemi te Rusia, do ta zgjidhim situatën”
“Tani do të përqendrohemi te Rusia, do ta zgjidhim situatën.” Kështu ka deklaruar presidenti amerikan Donald Trump gjatë fjalimit të tij të gjatë në Knesset (parlamenti izraelit).
Zelensky: “Edhe Putini mund të detyrohet për paqe”
Lideri i Kremlinit, Vladimir Putin, shpreson të përdorë terrorin për të thyer rezistencën ukrainase. Por kjo nuk duhet lejuar: një vendim për furnizimin me sisteme mbrojtjeje ajrore dhe raketa duhet të merret në të ardhmen e afërt, deklaroi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë fjalimit të tij në sesionin e 71-të vjetor të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, sipas mediave ukrainase.
Zelensky vuri në dukje se “lufta në Lindjen e Mesme po mbaron më në fund, duke treguar se pas kaq shumë viktimave ekziston një mundësi reale për paqe. Megjithatë, lufta e Rusisë në Evropë mbetet burimi kryesor i paqëndrueshmërisë globale.”
“Putini mund të detyrohet të bëjë paqe, si çdo terrorist tjetër. Madje edhe Hamasi po liron pengje. Nëse kjo është e mundur, atëherë edhe Putini mund të detyrohet për paqe,” paralajmëroi Zelensky.
Kremlini konfirmon: Me Tomahawk në Kiev “do të përfundojë keq” për SHBA-në
Dërgimi i raketave Tomahawk do të kërkonte pjesëmarrjen e specialistëve amerikanë, prandaj furnizimi i mundshëm i këtyre raketave në Kiev mund të përfundojë keq, tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, sipas agjencisë Tass.
“Në fakt, përdorimi i raketave kaq të ndërlikuara do të kërkojë, në një mënyrë apo tjetër, pjesëmarrjen e ekspertëve amerikanë. Ky është një fakt i qartë. Këtë e ka theksuar Medvedev në deklaratën e tij,” tha Peskov, duke iu përgjigjur kërkesës për të sqaruar fjalët e zëvendëskryetarit të Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitri Medvedev, i cili paralajmëroi se furnizimi i tillë “mund të përfundojë keq” për të gjithë, përfshirë edhe Donald Trump-in.
“Çdo ekspert e kupton këtë plotësisht dhe është i vetëdijshëm për të,” shtoi Peskov.
Medvedev kishte shkruar në kanalin e tij Max se dërgimi i mundshëm i këtyre raketave në Kiev mund të ketë pasoja “negative për të gjithë” dhe theksoi se është e pamundur të dallohen raketat Tomahawk me kapacitet bërthamor nga ato konvencionale gjatë fluturimit.
“Ato nuk do të lëshohen nga Kievi i Banderës, por nga Shtetet e Bashkuara,” tha ai, duke lënë të kuptohet se ndaj kujt do të drejtohej hakmarrja ruse në rast të një sulmi me këto armë.
Shefi i Shërbimeve Gjermane: Përplasja me Moskën mund të ndodhë menjëherë
Konflikti me Rusinë mund të shpërthejë në çdo moment, ka paralajmëruar shefi i ri i shërbimeve sekrete gjermane, Martin Jaeger, gjatë një takimi me deputetët e Bundestagut.
“Nuk mund të qetësohemi duke menduar se një sulm i mundshëm rus nuk do të ndodhë para vitit 2029. Ne jemi tashmë nën shënjestër,” paralajmëroi ai.
“Kufijtë midis paqes dhe luftës po bëhen gjithnjë e më të paqartë. Në Evropë mbizotëron, në rastin më të mirë, një paqe e ftohtë, që mund të shndërrohet në çdo moment në një përplasje të nxehtë. Duhet të përgatitemi për një përshkallëzim të mëtejshëm të situatës,” shtoi Jaeger.
Zelensky në NATO: Përbërës evropianë në dronët dhe raketat ruse
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, gjatë fjalimit të tij në sesionin e 71-të të Asamblesë Parlamentare të NATO-s në Ljubljanë, theksoi se disa përbërës të raketave dhe dronëve rusë ende furnizohen nga vendet evropiane, dhe kërkoi që të mos zbuten sanksionet ndaj Rusisë.
“Duhet të ushtrojmë presion ndaj atyre që në vendet tuaja vazhdojnë të furnizojnë përbërës thelbësorë për dronët dhe raketat ruse,” tha Zelensky.
“Asnjë raketë apo dron rus nuk do të fluturonte pa përbërës nga vende të tjera. Nuk bëhet fjalë vetëm për Kinën dhe Tajvanin. Disa përbërës vijnë ende nga vende evropiane dhe të tjera që vazhdojnë të bashkëpunojnë me prodhuesit rusë të vdekjes,” shtoi ai.
Moska: “Kemi marrë nën kontroll dy fshatra në Ukrainën lindore”
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë pretendon se trupat e saj kanë marrë nën kontroll dy fshatra në Ukrainën lindore: Borivska Andriyivka, në rajonin e Kharkivit, dhe një tjetër fshat në rajonin e Donetskut që ministria ruse e quan “Moskovskoe”. Këtë e raporton agjencia Tass. Deklaratat e autoriteteve ruse nuk janë të verifikueshme në mënyrë të pavarur.
Kremlini: Asnjë marrëveshje për një telefonatë Putin–Trump
Aktualisht nuk ka asnjë marrëveshje për një bisedë telefonike midis presidentëve të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, Vladimir Putin dhe Donald Trump, deklaroi zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov.
Gjatë një bisede me gazetarët, Peskov u pyet për komentet e Trump-it, i cili kishte shprehur synimin për të diskutuar me Putinin mundësinë e dërgimit të raketave Tomahawk në Ukrainë.
“Në fakt, duke gjykuar nga raportimet, Trump përmendi një mundësi të tillë. Nuk ka ende marrëveshje të qarta për një telefonatë. Sapo të jetë e mundur, biseda do të zhvillohet. Ka të gjitha mundësitë për ta organizuar një telefonatë të tillë sa më shpejt,” siguroi Peskov.
Kallas në Kiev: “Nga BE-ja 10 milionë euro për gjykatën e krimeve ruse”
Komisioni Europian ka njoftuar për 10 milionë eurot e para të destinuara për Gjykatën Speciale që do të hetojë krimet e luftës të kryera nga Rusia në Ukrainë.
“Provat janë të qarta. Krimet që mbeten të pandëshkuara vetëm nxisin mizori të reja,” tha përfaqësuesja e lartë e BE-së për politikën e jashtme, Kaja Kallas, e cila sot mbërriti në Kiev për një vizitë zyrtare.
“Ukrainasit frymëzojnë botën me guximin e tyre. Qëndresa e tyre kërkon mbështetjen tonë të plotë. Sot jam në Kiev për bisedime mbi ndihmën financiare dhe ushtarake, sigurinë energjetike të Ukrainës dhe kërkesën që Rusia të mbajë përgjegjësi për krimet e saj të luftës,” shkroi Kallas në platformën X.
Rutte: “Prania ruse në Mesdhe është pothuajse zero”
“Nuk duhet t’i nënvlerësojmë aftësitë e Rusisë, por as t’i mbivlerësojmë: pas katër vitesh lufte në Ukrainë, Moska ka pësuar mbi një milion viktima mes të vrarëve dhe të plagosurve dhe nuk ka arritur të avancojë.
Në Mesdhe, ajo pothuajse nuk ka më flotë detare, përveç një nëndetëseje të prishur.”
Kështu deklaroi sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, gjatë ndërhyrjes së tij në Asamblenë Parlamentare në Slloveni.
“Një ndryshim i madh krahasuar me ‘Gjuetinë e Tetorit të Kuq’ – tani është më shumë një gjueti për mekanikun,” shtoi ai me ironi.
Kiev: “Goditëm depozitën më të madhe të naftës në Krime”
Dronë ukrainas kanë goditur gjatë natës depozitën më të madhe të naftës ruse në qytetin Feodosia të Krimesë, duke shkaktuar një zjarr të madh dhe duke shkatërruar pesë cisterna.
Lajmi u raportua për Kyiv Independent nga një burim i Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU).
Pamje të shpërndara në rrjetet sociale tregojnë një zjarr gjigant dhe tym të dendur të zi që ngrihej nga depoja. Banorët thanë se flaka ishte e dukshme nga disa pjesë të qytetit.
Burimi shtoi se është goditur gjithashtu një nënstacion elektrik në Feodosia dhe një tjetër në Simferopol.
“SBU po vazhdon të ulë në mënyrë sistematike kapacitetin ushtarak, logjistik dhe ekonomik të armikut për të zhvilluar luftë kundër Ukrainës,” shtoi ai.
Lukashenko: “Zelensky është problemi”
Sipas Kyiv Independent, presidenti bjellorus Alexander Lukashenko deklaroi në një intervistë se, sipas mendimit të tij, “Ukraina mund të pushojë së ekzistuari si shtet” nëse presidenti Volodymyr Zelensky nuk ulet në tavolinë, nuk negocion dhe nuk vepron me urgjencë.
Lukashenko kujtoi se ka fajësuar disa herë liderët europianë dhe gjithashtu Shtetet e Bashkuara për mungesën e një marrëveshjeje paqeje, por tani ai beson se “problemi nuk qëndron as te SHBA… as te Rusia… por te Volodymyr Zelensky.”
Ai tha se duhet ushtruar presion i fortë ndaj presidentit ukrainas për ta detyruar të marrë vendime “të përshtatshme”.
