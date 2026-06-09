“Protesta për Zvërnecin po shfrytëzohet nga Irani”, u tha kryeministri Rama gazetarëve të BE, teksa shtoi se për ta mbështetur këtë, do të publikohen faktet.
“Ka aktorë që po përpiqen ta shfrytëzojnë duke përdorur atë që quhet depërtim dhe ka të tjerë që po përpiqen ta përdorin për axhendën e tyre që ka të bëjë me Shqipërinë si një vend interesant për t’i dhënë energji politikëbërjes së tyre. Kemi shumë të dhëna për këtë, do të bëjmë publike faktet. Vetëm faktet. Ka një aktor dashakeq që është Irani, e dimë me fakte. S’kam thënë asnjëherë që Irani e shpiku, po them që Irani u hodh menjëherë në këtë histori. Jemi në luftë kibernetike prej disa vitesh tashmë”, tha Rama.
Më tej tha se ka një sulm të madh për të vrarë këtë projekt, të cilin ai nuk do ta lejojë të ndodhë.
“Është një sulm i madh për të vrarë një projekt para se të lindë. Këtë nuk e lejoj, nuk do të ndodhë”, shtoi kryeministri.
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