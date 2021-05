Presidenti i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan paralajmëroi se Ankaraja zyrtare nuk do të mbyllë sytë përballë dhunës së Izraelit ndaj Palestinës. Ai shprehu në një videkonferencë se dhimbja e Palestinës është edhe e Turqisë.

“Problemi, hidhërimi dhe gëzimi i miqve dhe vëllezërve tanë janë edhe problem, hidhërim dhe gëzimi ynë. Kemi hyrë me hidhërim në këtë Bajram për shkak të sulmeve të cilat në territoret palestineze. Ne jemi të trazuar, kemi probleme. Ne jemi të trishtuar dhe të zemëruar përballë mizorive të Izraelit, shtetit të terrorit, fuqia e të cilit është e mjaftueshme vetëm për fëmijët e pafajshëm, gratë e pashpresa dhe njerëzve të shtypur. Ata që qëndrojnë të heshtur ose mbështesin hapur gjakderdhjen, duhet ta dinë se një ditë do të jetë radha e tyre. Turqia nuk do të heshtë ndaj persekutimit izraelit në Palestinë, edhe nëse e gjithë bota e injoron atë.”