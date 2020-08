Kreu i Urgjencës Kombëtare, Skënderj Brataj i bëri thirrje qytetarëve që mos ta shohin si zgjidhje skanerin, për të zbuluar nëse janë të prekur nga COVID-19.

I ftuar në rubrikën ‘Opinion’, në ‘News24’ Brataj pohoi se nëse përsëritet shpeshherë skaneri, pas 10 vitesh do të kemi raste të shtuara me leucemi. Ai theksoi se pranë qendrës Kombëtare mbërrijnë rreth 2 mijë telefonata në ditë, ndërsa rreth 600 prej tyre janë shqetësime që lidhen me COVID-19.

“Nëse përdorim skanerin, do të kemi pas 10 vitesh shumë raste me leucemi. Shohim që të gjithë duan të bëjnë skanerin. Rasti mund të identifikohet dhe me radiografi. Duhet të kalojë java e parë. Nëse ke lodhje, nuk mbërrin në mushkri menjëherë. Format e lehta, që janë pjesa më e madhe, kontrollohen me ilaçe tradicionale. Ajo që do të këshilloja për moshat e treta është një aspirinë 100 ml. Numri i telefonatave shkon në mbi 2000 mijë, nga këto 500-600 thirrje për Covid. Si vizita janë rreth 57. Reagimi ndaj virusit, varet nga organizmi i gjithsecilit. Në total 230 persona kanë ndërruar jetë. Skam asnjë lajm të veçantë, sa i takon numrit të atyre që kanë ndërruar jetë në banesë.”, tha Brataj.