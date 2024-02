Banesës së Ilir Koçiljas, i cili dy javë më parë vrau fqinjin e tij për një vend parkimi, i është vënë sot lëndë plasëse.

Më 14 shkurt ai vrau me thikë fqinjin e tij Halil Koka për shkak të një vendi parkimi.

Shpërthimi rreth orës 19.50, ndërsa banesën e tij s’ka pasur njeri, pasi 35-vjeccari Koccilja jetonte vetëm dhe aktualisht ndodhet në paraburgim. Nuk dihet nëse shpërthimi është paralajmërim për familjarët e Koçilas.

“Më datë 26.02.2024, rreth orës 19:55, në lagjen nr.4, Durrës, në pjesën e jashtme të dritares së banesës së shtetasit I. K., në të cilën nuk banon njeri, është hedhur dhe ka shpërthyer një sasi e vogël lëndë plasëse duke shkaktuar vetëm dëme materiale”-njofton policia.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe nën drejtimin e Prokurorisë vijon punën për zbardhjen e ngjarjes identifikim dhe kapjen e autorit/ve.

Si ndodhi ngjarja?

I arrestuari ka deklaruar se sherri ka nisur për vendparkimin para shtëpisë së tij dhe gërvishtjen e automjetit të viktimës. Koka ka konstatuar se i ishte gërvishtur automjeti dhe ka akuzuar fqinjin 35-vjeçar Ilir Koçilja, i cili ia ka pohuar duke i thënë se e ka paralajmëruar vazhdimisht që të mos e parkonte keq automjetin pasi i zinte rrugën.

Viktima dhe i arrestuari banonin në lagjen 4 të Durrësit, njëri në pallat dhe tjetri në një banesë njëkatëshe, përballë pallatit. Pasi ka pranuar se ia ka gërvishtur ai automjetin, dëshmitarë në vendin e ngjarjes pohojnë se Koka së bashku me një person tjetër e kanë sulmuar 35-vjeçarin i cili për t’u shpëtuar ia ka dhënë vrapit. Dëshmitarë të sherrit pohojnë se kanë dëgjuar që teksa e ndiqnin shtetasin Ilir Koçilja në rrugë, njëri ka thënë

“Nxirr pistoletën e qëlloje!” Ky duket se ka qenë momenti kur Koçilja ka reaguar dhe ka nxjerrë thikën duke qëlluar me të Halil Kokën, i cili më pas humbi jetën rrugës për në spital. Më pas ai është larguar me vrap nga vendi i ngjarjes, ndërsa ka deklaruar në polici se nuk ka dashur ta vrasë, por të shpëtojë prej tij. Koçilja u kap pak orë më pas dhe me vete kishte dhe thikën me të cilën qëlloi Kokën. Të dyja palët rezultojnë persona me precedentë penalë, të dënuar nga drejtësia./m.j