Administrata amerikane paralajmëroi se do ta konsideronte Kinën përgjegjëse nëse Rusia bën fitime të mëtejshme territoriale në luftën në Ukrainë, pasi Pekini rinovoi zotimin e tij për të rritur bashkëpunimin me Moskën gjatë një vizite të ministrit të jashtëm rus.

Kurt Campbell, zëvendëssekretari amerikan i shtetit, tha se ruajtja e paqes dhe stabilitetit në Evropë ka qenë “misioni më i rëndësishëm historikisht” për Uashingtonin.

Ai vazhdoi duke thënë se përfitimet territoriale të Rusisë mund të “ndryshojnë ekuilibrin e fuqisë në Evropë në një mënyrë që është, sinqerisht, e papranueshme” pas më shumë se dy vjetësh lufte në Ukrainë dhe ndërsa Uashingtoni vazhdon të shohë të bllokuar një paketë ndihme të premtuar për Kievin. në Kongres që nga viti i kaluar.

“Ne i kemi thënë drejtpërdrejt Kinës se nëse vazhdon, do të ketë ndikim në marrëdhëniet SHBA-Kinë. Ne nuk do të rrimë ‘duar kryq’, duke thënë gjithçka do të jetë mirë”, tha zoti Campbell.

“Kjo është kundër interesave tona,” shtoi ai gjatë një takimi të komitetit kombëtar për marrëdhëniet SHBA-Kinë.

“Pekini u alarmua nga disfatat e para ruse”

Diplomati i lartë amerikan po i përgjigjej një pyetjeje në lidhje me vizitën e ministrit të Jashtëm rus Sergei Lavrov në Kinë të martën, gjatë së cilës homologu i tij kinez Wang Yi dhe presidenti kinez Xi Jinping siguruan se Pekini ishte gati për të forcuar më tej lidhjet dypalëshe.

Campbell tha gjithashtu se Uashingtoni e kishte paralajmëruar Pekinin përpara se presidenti rus Vladimir Putin të urdhëronte ushtrinë e tij të pushtonte Ukrainën në shkurt 2022.

“Nuk jam i sigurt nëse ata na besuan plotësisht, apo nëse mendonin se ndoshta do të ishte diçka më e vogël”, tha ai.

Sipas tij, Pekini u alarmua nga disfatat e para ruse në terren dhe u përpoq të kontribuonte në rimëkëmbjen e “aftësive ushtarake” të Moskës. Megjithatë, më shumë se dy vjet më vonë, “Rusia është riorganizuar (përfshirë ushtarakisht) pothuajse plotësisht dhe përbën një kërcënim të madh për Ukrainën dhe periferinë e Evropës, gjykoi ai.

SHBA ka kërcënuar në mënyrë të përsëritur se do ta sanksionojë Kinën nëse konsiderohet se po ndihmon përpjekjet luftarake të Rusisë.

Uashingtoni ka argumentuar se Rusia po i kthehet gjithnjë e më shumë municioneve dhe sistemeve të armëve nga Koreja e Veriut dhe Irani – vende nën sanksione të SHBA-së dhe ndërkombëtare – në atë që Kremlini e ka quajtur një “operacion special ushtarak”.

/a.r