Denoncimi u bë i ditur nga burimet e policisë që tregojnë se si shtetasi A.SH. këmbëngul se e kanë vjedhur, ndonëse dëshmitarët e marë në pyetje, tregojnë të kundërtën. Shuma prej 66 mijë eurosh iu dha këtij shtetasi në zarf nga një miku i tij, i cili i është lutur t’ia ruajë deri për pas një jave.

“Mi dha paratë që t’ia ruaja, mbasi miku im do të lëvizte jashtë Tirane dhe nuk i linte në banesë. Me to kishte bërë plan në blinte një shtëpi”, rrëfen denoncuesi.

Fillimisht ruajtësi i parave, i ka mbajtur në makinë, mandej kur ka lëvizur me makinë ka menduar një mënyrë tjetër se si mos t’i mbante me vete. Është drejtuar tek bodrumi që e ka pronë të tij dhe me mendimin se vendi më i sigurtë ishte kasaforta, ka marrë paratë për t’i mbyllur aty. Por kasaforta nuk ishte funksionale pasi dera i hapej lehtësisht. me ndihmën e një spraji ishte munduar të rregullonte kasafortën, por në ndërkohë kishte menduar një fshehje tjetër për 66 mijë eurot.

“Meqë kasaforta nuk punonte e gjeta zgjidhjen, i futa në një qese lodrash që janë të familjes së vëllait tim”, shton denoncuesi. Në këtë moment ai ka vërejtur me bisht të syrit se aty ishte edhe një punëtor që po lyente dhe që ai e mbante për të sistemuar sendet. A.SH është larguar kështu i qetë se asnjë hajdut nuk ka aq fantazi sa të zbulonte se 66 mijë euro fshiheshin në lodra fëmijësh.

Dhe ku? Në një bodrum makine, pa dritë dhe të lënë pas dore.

“Pas 45 minutash u ktheva. Gjeta punëtorin aty, e pyeta çfarë bën? Më tha, “hiç, rregullova dhe bodrumin, atë qesen e lodrave e çova tek Iliri”. Iliri – sipas policisë – është vëllai i denoncuesit.

“Menjëherë vrapova për tek Iliri që jeton në të njëjtin pallat me mua, hapa lodrat, e pyeta nëse morën një zarf prej aty, pastruesja tha “jo”, edhe nusja e vëllait tha “jo”, kujton A.SH.

Disa persona janë pyetur, ndërsa policia kë ndërtuar itinerarin që ka bërë qesja me lodra: Punëtori ishte ngjitur me to, ia ka lënë pastrueses e cila i ka lënë për pak minuta në ashensor.

Pastruesja me inicialet E.K. këmbëngul se nuk dinte asgjë dhe se qesja ishte me lodra. “Punoj si zakonisht në këtë familje tre deri në katër orë në ditë.

Atë ditë aty ishin të zotët e banesës dhe dy mysafirë, ra zilja, sollën lodrat, zonja kishte dy kova me të cilat pastrohet shkalla, i ka lënë tek hyrja e shkallës dhe është larguar. I morëm dhe i sistemuam tek pema e vitit të ri, aty janë aksesorët”, shprehet dëshmitarja.

Janë pyetur të gjithë punëtorët që kanë transportuar qesen e zezë me lodra që ka qëndruar disa minuta në shkallë, në ashensor dhe është përcjellë dorë më dorë derisa ka mbërritur pa paratë, për të cilat vëllai i A.SH. dhe askush tjetër, nuk dinte asgjë.

“Mbarova punë dhe mblodha disa mbeturina dhe në këtë kohë erdhi vëllai i pronarit dhe më tha ta merrja qesen e zezë se do ta ngjiste lart. Më tha se përveç qeses t’i çoja lart edhe dy kova mbasi do të lanin dyshemenë dhe xhamat. Bashkë me mua erdhi dhe punëtorja tjetër që ia dhashë dhe zbrita te furra dhe bleva një bukë dhe u ula të ha bukë”, këmbëngul në polici punëtori i parë.

Pak më vonë ai kujton se kur po hante buke e djathë ka ardhur denoncuesi i shqetësuar. E ka pyetur: Ku është qesja e zezë që kishte lodra dhe ai i kishte thënë: “E mora dhe e çova tek shtëpia e Ilirit se mi kërkuan lodrat”. Ai tregon se nuk kishte asnjë dijeni për paratë dhe se e vetmja gjë që kishte parë ishte pronari i tij që po vajiste kasafortën.(SI)