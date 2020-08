Një burim pohoi se gruaja nga Durrësi me inicialet M.B. me status e divorcuar, udhëton çdo ditë nga qyteti bregdetar drejt kryeqytetit për të ushtruar prostitucion. Kështu veproi edhe së fundmi , kur u vendos për të gjetur klientë pranë nën kalimit tek Casa Italia.

“ Jetoj në Durrës. Erdha në Tiranë me autobus. Qëndrova tek nënkalimi dhe aty kaloi një makinë e vogël. Shoferi më pyeti a je për punë?I thashë po dhe I dhashë edhe pazarin- dua 20 mijë lekë. Pranoi duke thënë –të jap unë sa të duash” kallëzoi në polici 34 vjeçarja.

Pasi bine dakort “në Pazar” klienti dhe prostituta udhëtojnë drejt hotelit në afëri të Kasharit, ku ‘ zotëria bëri pagesën. Të dy u ngjitëm në dhomë. Ai tha – do bëj një dush” përshkruan prostituta. Por ajo që I ka bërë përshtypje gruas denoncuese është fati që klienti hyri në dush me gjithë veshje dhe me sendet personale. ‘ Kur doli nga dushi më goditi me pëllëmbë, më tha më jep lekët e hotelit që pagova dhe lekët që ke me vete. Ndryshe të hedh nga ballkoni”. Grutja tregon se ka vrapuar ne ballkon nga frika dhe ka kërkuar ndihmë. Brenda pak minutash raportohet nga burimet e sigurta në hotelin X.. kanë mbërritur patrullat policore që I kanë shoqëruar të dy, edhe klientin , një burrë I martuar edhe gruan e divorcuar. “Ata nuk njiheshin më parë dhe madje prostituta nuk I dinte as emrin”- shtoi burimi. Por ndërkohë qytetari me inicialet … S. këmbëngul se nuk është aspak një hajdut dhe aq më tepër të ishte klient i 34 vjeçares

“Kishte trafik dhe makinat lëviznin ngadalë. Ajo mu afrua dhe mër kërkoi ndihmë për ta lënë deri në afërsi të Laprakës. Pranova se më erdhi keq. Rrugës filloi tmë ngacmonte”.

49 vjecari rrëfen më tej se është familjar I rregullt por kur e panjohura i kishte shfaqur pëlqimin dhe e kishte joshur duke e komplimentuar se dëshironte të qëndronte me të, ai nuk ja kishte bërë dy fjalën. “Hyra në hotelin e parë që më doli përpara, pagova sportelistin dhe u futëm në dhomë. Kur mbarova dushin , kjo shtetase më kërkoi pagesë në shkëmbim të mardhënieve sekuale. Nuk pranova, madje shtova që të largohej sa më parë dhe të më jepte edhe lekët e hotelit meqë ishte e tillë”.

I mashtruari pretendon se kur prostituta e kërcënoi se do dilte në ballkon dhe do njoftonte policinë, ai nuk shfaqi asnjë frikë dhe nuk u ndie I kërcënuar. “ Pohova dhe shqiptova- pa asnjë problem, njoftoje policinë, pasi nuk bëra asnjë veprim dhe gabim për aq sa I njoh ligjet”. Policia raporton në procesverbal se me mbërritjen e forcave në dhomën e hotelit I gjeti të dy me kurriz nga njëri tjetri, pasi siç shtoi klienti “ nuk kisha pse të largohesha, s’kam kryer asnjë veprim të kundraligjshëm”.

Pasi burrë dhe grua u shoqëruan në komisariatin numër 3 , dhe pasi u morr deklarata e secilit, veç e veç edhe prostituta edhe klienti do referohen njëri për prostitucion tjetri për vjedhje. Se kush ka të drejtë, këtë do ta gjejnë prokurorët.