Paraditja e sotme do të jetë me kthjellime, ndërsa gjatë pasdites do të ketë rebeshe shiu.

Sipas Meteoalb temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat nga 11°C deri në 29°C.

Ndërsa, në mbrëmje nuk do të ketë reshje shiu.

Parashikimi:

Dita nis me kthjellime, por duke iu afruar mesditës vranësirat zhvillohen gradualisht duke rrezikuar rrebeshe afat-shkurtra shiu, ku më të dukshme do jenë në zonat malore. Mbrëmja largon reshjet nga territori shqiptar.

Temperaturat e ajrit rriten lehtë në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 11°C deri në 29°C.

Era do fryjë e lehtë me shpejtësi deri 35 km/h nga drejtimi Perëndimor-Veriperëndimor duke krijuar brigjet detare dallgëzim 3 ballë.

Europa Juglindore, Qendrore dhe Lindore paraqiten me vranësira të dendura dhe rrebeshe shiu. Ndërsa mot i kthjellët dhe vranësira kalimtare mbizotëron Europën Veriore dhe Rajonin e Mesdheut.

g.kosovari