Në një paradë madhështore edhe pse në kushtet e pandemisë, Rusia feston 76 vjetorin e fitores ndaj nazizimit në Luftën e Dytë Botërore. Më shumë se 12,000 ushtarakë, 191 njësi të pajisjeve tokësore si dhe 76 aeroplanë dhe helikopterë u angazhuan për shfaqjen ceremoniale në sheshin e kuq. Presidenti Vladimir Putin, në fjalën e tij, denoncoi kthimin e rusofobisë.

VLADIMIR PUTIN

PRESIDENT I RUSISE

“Është një fitore me rëndsi historike dhe përcaktuese për fatin e botës. Dhe do të mbetet e shenjtë për kombin tonë. Rusia mbron vazhdimisht të drejtën ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, ne do të mbrojmë me vendosmëri interesat tona kombëtare për të garantuar sigurinë e popullit tonë.”