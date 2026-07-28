Ish nënkryetari i Bashkisë së Sofjes, Nikola Barbutov e cilëson paraburgimin e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, një vendim që vë në rrezik jo vetëm të drejtën e tij, por edhe të atyre që e kanë zgjedhur.
Në një postim në rrjete sociale, ai ka kujtuar një takim me Veliajn gjatë zhvillimit të Lojërave Olimpike të Parisit në 2024 kur, së bashku me kryebashkiakun e Stambollit, Ekrem Imamoglu, diskutonin për transportin dhe investimet në qytetet e tyre, ndërkohë që sot dy kryebashkiakën mbahen në paraburgim pa një vendim.
“Në këtë pjesë të Evropës sonë, kjo [mbajtja në paraburgim pa vendim] po kthehet në një model të përsëritur. Kryetarët e bashkive zgjidhen me votë, më pas hetohen dhe mbahen për muaj të tërë në paraburgim, përpara se ndonjë gjykatë të marrë një vendim. Vende të ndryshme, dosje të ndryshme, por i njëjti efekt mbi qytetin”, shkruan Barbutov.
Ai thotë se si vendet anëtare të BE, ashtu edhe ato që aspirojnë të anëtarësohen, duhet të respektojnë parimin e nenit 5 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut: Liria është rregulli, ndërsa paraburgimi është përjashtimi.
Postimi i plotë:
Kanë kaluar dy vjet që nga ceremonia e hapjes së Lojërave Olimpike të Parisit.
Kjo fotografi është bërë më 26 korrik 2024, kur isha nënkryetar i Bashkisë së Sofjes. Ishte një nga ato bisedat e zakonshme mes kolegësh nga kryeqytete të ndryshme: për transportin, investimet, ngjarjet e mëdha dhe për atë që i mbetet një qyteti pasi kamerat largohen.
Dy prej personave në këtë foto tani janë në paraburgim.
Ekrem İmamoğlu, kryetar i Bashkisë së Stambollit, që prej 19 marsit 2025. Pesëmbëdhjetë muaj në paraburgim, pa asnjë vendim. Ankesa e tij kundër paraburgimit po shqyrtohet me procedurë prioritare nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ai është një nga më shumë se njëzet drejtues vendorë që mbahen në paraburgim në Turqi.
Erion Veliaj, kryetar i Bashkisë së Tiranës, që prej shkurtit 2025. Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë e ka kthyer dy herë për rishqyrtim çështjen e paraburgimit të tij, duke konstatuar se nuk përmbushte standardet kushtetuese.
I njoh mirë të dy dhe kam besim tek ata.
Në këtë pjesë të Evropës sonë, kjo po kthehet në një model të përsëritur. Kryetarët e bashkive zgjidhen me votë, më pas hetohen dhe mbahen për muaj të tërë në paraburgim, përpara se ndonjë gjykatë të marrë një vendim. Vende të ndryshme, dosje të ndryshme, por i njëjti efekt mbi qytetin.
Eurocities, Rrjeti B40 dhe Pakti i Qyteteve të Lira i kanë mbajtur këto raste në qendër të vëmendjes, edhe kur politika kombëtare nuk e ka bërë këtë. Kjo ka më shumë rëndësi sesa mendojnë shumë njerëz.
Liria është rregulli, ndërsa paraburgimi është përjashtimi. Ky është parimi i nenit 5 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe është pikërisht standardi që u kërkojmë ta respektojnë si vendeve kandidate, ashtu edhe shteteve anëtare.
Kur personi që mbahet në paraburgim është zgjedhur me votë, e drejta që vihet në rrezik nuk është vetëm e tij. Një qytet pa kryetarin e zgjedhur nga qytetarët e tij është një qytet, vota e të cilit është lënë mënjanë pa u dhënë ende një vendim gjyqësor.
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