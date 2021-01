Gjykata e Apelit në SHBA ka hapur rrugën që e vetmja grua në rendin federal të ekzekutohet para se presidenti i zgjedhur Joe Biden të marrë detyrën.

Vendimi, i dhënë të Premten nga një panel me tre gjyqtarë në gjykatën e apelit të SHBA-së për qarkun e District of Columbia, arriti në përfundimin se një gjykatës gaboi kur ai ndryshoi datën e ekzekutimit të Lisa Montgomery me një urdhër javën e kaluar.

Montgomery ishte planifikuar të vritej me injeksion vdekjeprurës në kompleksin federal korrektues në Terre Haute, Indiana, në dhjetor, por gjyqtari i Randolph Moss vonoi ekzekutimin pasi avokatët e saj kontraktuan koronavirus dhe i kërkuan atij që të zgjaste afatin.

Montgomery u dënua për vrasjen e 23-vjeçares Bobbie Jo Stinnett në qytetin veri-perëndimor të Misurit të Skidmore në dhjetor 2004. Ajo përdori një litar për të mbytur Stinnett, e cila ishte tetë muaj shtatzënë, dhe më pas preu vajzën nga barku me një thikë kuzhine, thanë autoritetet.

Montgomery e mori fëmijën me vete dhe u përpoq ta prezantonte vajzën si të sajën, thanë prokurorët. Ekipi ligjor i Montgomery ka argumentuar se ajo ka sëmundje të rënda mendore.

Presidenti i ri i SHBA, Biden sakaq ka qenë kundër këtyre praktikave të dënimit me vdekje me anë të injeksioneve, duke u shprehur se do të përpiqej të ndalonte një praktikë të tillë.

g.kosovari